"صحة مكة" تطلق النسخة الثالثة لمؤتمر الموارد البشرية

بحضور نخبة من أهل الاختصاص والمهتمين

نيابة عن راعي مؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، صباح الثلاثاء، بفندق هوليدي إن فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر مكة للموارد البشرية تحت شعار (المستقبل الآن.. لوطن طموح.. فهل أنت مستعد؟) والتي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد من ممثلي الموارد البشرية في مختلف الجهات بقطاعي الدولة ونخبة من المختصين والمهتمين والمتحدثين المشاركين في ورش العمل والجلسات العلمية.

وذكر مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أن هذه النسخة تتميز بالكثير من المحاضرات العلمية التي تعنى بشأن التحول الصحي بمكة المكرمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التساؤلات التي تجوب في أذهان الموظفين في القطاع الصحي، مبيناً أن الجلسات العلمية تتخللها ورش عمل ومعرض مصاحب، مفيداً بأن نسبة الحضور من خارج مكة المكرمة في هذه النسخة فاقت ما سبقتها، وهذا دليل التقدم الملحوظ الذي يشهده المؤتمر سنوياً والذي يتميز بالطرح المتجدد والأفكار الخلاقة.

وأبان أن المعرض المصاحب للمؤتمر حوى على أفكار جديدة وأساليب متنوعة لإيصال المعلومة للمتلقي بسهولة ويسر، بالإضافة إلى منح الفرصة لأصحاب الأفكار والمشاريع من طرح قصص نجاحهم أمام المسؤولين والمهتمين، ليستفيد منها الغير فضلاً عن الرغبة في التميز التي تخلقها روح المنافسة بينهم وبين زملائهم المشاركين وتكون حافزاً لهم لتقديم المزيد من الأفكار الإبداعية والعمل المتميز.





وأوضح مساعد المدير العام للموارد البشرية بصحة منطقة مكة المكرمة شاكر بن مساعد الكريدمي أن هذه النسخة هي امتداد لما سبقتها مع مراعاة عمل خطة إستراتيجية لتطوير محاور المؤتمر بما يتواكب مع المرحلة التي تشهدها المملكة وسيكون هناك أيضاً إضافة على المحاور والمواضيع في العام القادم يتم العمل عليها بانتهاء هذا المؤتمر، حيث يعنى المؤتمر بجميع أمور الموارد البشرية في جميع القطاعات بشكل عام والصحي بشقيه العام والخاص، وما يميز هذه النسخة المواضيع التي طرحت في الجلسات العلمية والتي تم اختيارها بعناية لتدعم عملية التحول المؤسسي في القطاع الصحي بتعريف مزودي متلقي الخدمة الصحية من موظفي الموارد بماهية التحول ودور الموارد البشرية في الوجه الجديد بقيادة التحول.