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"المؤنس" يدشن فعاليات مؤتمر طب الباطنة 24 بالطائف

30 محاضرًا ومتخصصًا يناقشون المستجدات الطبية

دشن مدير صحة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، نيابةً عن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، مؤتمر الباطنة "٢٤"، بمشاركة 30 محاضرًا وعدد من المهتمين وقيادات صحة الطائف.

وأكد مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، الدكتور علي بن حسن الزهراني، أن المستشفى يضطلع بالحراك العلمي والمعرفي لمنشآت وزارة الصحة بالمحافظة من خلال المؤتمرات واللقاءات والندوات والمناسبات التي تجاوزات المئات لعام 2018 إضافة إلى إقامة المناشط العلمية والتوعوية والمشاركة المجتمعية التي تجاوز عددها أكثر من 85 مبادرة ولقاءً وفعالية على مستوى المحافظة.

وبين"الزهراني" أن طب الباطنة الرابع والعشرين ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ويقيمه تخصصي الطائف، مضيفًا أن تلك المناسبات والفعاليات تعكس الدور المهم لتخصصي الذي يسعى لأن يكون في المقدمة بمستوى الرعاية الصحية والطبية المقدمة للمستفيدين وأيضًا المشاركة الحقيقية للمجتمع في المناشط والفعاليات الوقائية والتوعوية كرؤية وطن ورؤية لوزارة الصحة وعلى رأسها الدكتور توفيق الربيعة.

وأشار الدكتور "الزهراني" إلى أن المؤتمر يشارك فيه ما يقارب من 30 محاضرًا ومتخصصًا في مجال طب الباطنة يناقشون على مدى يومين المستجدات الطبية لطب الباطنة، حيث يتبادلون المعرفة والخبرات العملية والعلمية بما ينعكس إيجابًا على الممارس الصحي بالمحافظة بشكلٍ خاص والمملكة بشكلٍ عام .

وشهد المؤتمر افتتاح مدير صحة الطائف للمعرض المصاحب للمؤتمر والذي شارك به أقسام العلاقات والإعلام والتوعية الصحية ومركز السكر والغدد الصماء والتغذية العلاجية وقسم الباطنة ومركز الكلى، إضافة إلى عدد من المبادرات التي أطلقها المستشفى من البنك الصحي للوقت ونادي التوستماسترز ومبادرة تقدر للتوعية بأهمية إنقاص الوزن.

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"المؤنس" يدشن فعاليات مؤتمر طب الباطنة 24 بالطائف
سبق

دشن مدير صحة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، نيابةً عن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، مؤتمر الباطنة "٢٤"، بمشاركة 30 محاضرًا وعدد من المهتمين وقيادات صحة الطائف.

وأكد مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، الدكتور علي بن حسن الزهراني، أن المستشفى يضطلع بالحراك العلمي والمعرفي لمنشآت وزارة الصحة بالمحافظة من خلال المؤتمرات واللقاءات والندوات والمناسبات التي تجاوزات المئات لعام 2018 إضافة إلى إقامة المناشط العلمية والتوعوية والمشاركة المجتمعية التي تجاوز عددها أكثر من 85 مبادرة ولقاءً وفعالية على مستوى المحافظة.

وبين"الزهراني" أن طب الباطنة الرابع والعشرين ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ويقيمه تخصصي الطائف، مضيفًا أن تلك المناسبات والفعاليات تعكس الدور المهم لتخصصي الذي يسعى لأن يكون في المقدمة بمستوى الرعاية الصحية والطبية المقدمة للمستفيدين وأيضًا المشاركة الحقيقية للمجتمع في المناشط والفعاليات الوقائية والتوعوية كرؤية وطن ورؤية لوزارة الصحة وعلى رأسها الدكتور توفيق الربيعة.

وأشار الدكتور "الزهراني" إلى أن المؤتمر يشارك فيه ما يقارب من 30 محاضرًا ومتخصصًا في مجال طب الباطنة يناقشون على مدى يومين المستجدات الطبية لطب الباطنة، حيث يتبادلون المعرفة والخبرات العملية والعلمية بما ينعكس إيجابًا على الممارس الصحي بالمحافظة بشكلٍ خاص والمملكة بشكلٍ عام .

وشهد المؤتمر افتتاح مدير صحة الطائف للمعرض المصاحب للمؤتمر والذي شارك به أقسام العلاقات والإعلام والتوعية الصحية ومركز السكر والغدد الصماء والتغذية العلاجية وقسم الباطنة ومركز الكلى، إضافة إلى عدد من المبادرات التي أطلقها المستشفى من البنك الصحي للوقت ونادي التوستماسترز ومبادرة تقدر للتوعية بأهمية إنقاص الوزن.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
04:33 PM

"المؤنس" يدشن فعاليات مؤتمر طب الباطنة 24 بالطائف

30 محاضرًا ومتخصصًا يناقشون المستجدات الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن مدير صحة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، نيابةً عن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، مؤتمر الباطنة "٢٤"، بمشاركة 30 محاضرًا وعدد من المهتمين وقيادات صحة الطائف.

وأكد مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، الدكتور علي بن حسن الزهراني، أن المستشفى يضطلع بالحراك العلمي والمعرفي لمنشآت وزارة الصحة بالمحافظة من خلال المؤتمرات واللقاءات والندوات والمناسبات التي تجاوزات المئات لعام 2018 إضافة إلى إقامة المناشط العلمية والتوعوية والمشاركة المجتمعية التي تجاوز عددها أكثر من 85 مبادرة ولقاءً وفعالية على مستوى المحافظة.

وبين"الزهراني" أن طب الباطنة الرابع والعشرين ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ويقيمه تخصصي الطائف، مضيفًا أن تلك المناسبات والفعاليات تعكس الدور المهم لتخصصي الذي يسعى لأن يكون في المقدمة بمستوى الرعاية الصحية والطبية المقدمة للمستفيدين وأيضًا المشاركة الحقيقية للمجتمع في المناشط والفعاليات الوقائية والتوعوية كرؤية وطن ورؤية لوزارة الصحة وعلى رأسها الدكتور توفيق الربيعة.

وأشار الدكتور "الزهراني" إلى أن المؤتمر يشارك فيه ما يقارب من 30 محاضرًا ومتخصصًا في مجال طب الباطنة يناقشون على مدى يومين المستجدات الطبية لطب الباطنة، حيث يتبادلون المعرفة والخبرات العملية والعلمية بما ينعكس إيجابًا على الممارس الصحي بالمحافظة بشكلٍ خاص والمملكة بشكلٍ عام .

وشهد المؤتمر افتتاح مدير صحة الطائف للمعرض المصاحب للمؤتمر والذي شارك به أقسام العلاقات والإعلام والتوعية الصحية ومركز السكر والغدد الصماء والتغذية العلاجية وقسم الباطنة ومركز الكلى، إضافة إلى عدد من المبادرات التي أطلقها المستشفى من البنك الصحي للوقت ونادي التوستماسترز ومبادرة تقدر للتوعية بأهمية إنقاص الوزن.

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