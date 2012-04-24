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"997 " و"أسعفني" يستقبلان 9947 بلاغًا للهلال الأحمر بمكة المكرمة

تجاوبت معها الفِرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك (24633) مكالمة هاتفية، نتج منها (9947) بلاغًا إسعافيًّا، تجاوبت معها الفِرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وسجَّل بلاغات الأمراض المختلفة أعلى نسبة بلاغات (3785 بلاغًا)، فيما سجلت الحوادث المرورية بأنواعها (2159) بلاغًا إسعافيًّا، والأزمات التنفسية (568) بلاغًا، والحريق (631) بلاغًا، والإغماء (528) بلاغًا.

ويصل عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة إلى (98) مركزًا، تعمل على مدار الساعة، وهي مجهزة بأحدث المعدات الإسعافية، ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.. كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.. إضافة إلى العديد من المميزات بهذا التطبيق.

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"997 " و"أسعفني" يستقبلان 9947 بلاغًا للهلال الأحمر بمكة المكرمة
سبق

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك (24633) مكالمة هاتفية، نتج منها (9947) بلاغًا إسعافيًّا، تجاوبت معها الفِرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وسجَّل بلاغات الأمراض المختلفة أعلى نسبة بلاغات (3785 بلاغًا)، فيما سجلت الحوادث المرورية بأنواعها (2159) بلاغًا إسعافيًّا، والأزمات التنفسية (568) بلاغًا، والحريق (631) بلاغًا، والإغماء (528) بلاغًا.

ويصل عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة إلى (98) مركزًا، تعمل على مدار الساعة، وهي مجهزة بأحدث المعدات الإسعافية، ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.. كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.. إضافة إلى العديد من المميزات بهذا التطبيق.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
11:53 PM

"997 " و"أسعفني" يستقبلان 9947 بلاغًا للهلال الأحمر بمكة المكرمة

تجاوبت معها الفِرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
608

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك (24633) مكالمة هاتفية، نتج منها (9947) بلاغًا إسعافيًّا، تجاوبت معها الفِرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وسجَّل بلاغات الأمراض المختلفة أعلى نسبة بلاغات (3785 بلاغًا)، فيما سجلت الحوادث المرورية بأنواعها (2159) بلاغًا إسعافيًّا، والأزمات التنفسية (568) بلاغًا، والحريق (631) بلاغًا، والإغماء (528) بلاغًا.

ويصل عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة إلى (98) مركزًا، تعمل على مدار الساعة، وهي مجهزة بأحدث المعدات الإسعافية، ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.. كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.. إضافة إلى العديد من المميزات بهذا التطبيق.

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