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"إنستجرام" تعتمد تقنية جديدة تُخلصك من "فوضى" شريط الأخبار

تسمح بتصنيف حسابات إنستجرام لديك حسب الأهمية

اعتمدت منصة التواصل المصور "إنستجرام"، تقنية جديدة يمكنها أن تُخلّص مستخدميها من "فوضى" شريط الأخبار.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن إنستجرام ستعتمد قريبًا تقنية "المنشورات المفضلة" لتعرض لمستخدميها تفضيلاتهم من المنشورات والصور؛ بدلًا من عرضها بصورة عشوائية فوضوية.

ونقل التقرير عن أليساندرو بالوزي، مطور تطبيق الهواتف الذكية في إنستغرام، قوله إن تلك التقنية الجديدة تسمح بتصنيف حسابات إنستجرام لديك حسب الأهمية سواء للأصدقاء أو المتابعين؛ لترتب أولوليات العرض لديك.

وستصل بتلك الطريقة منشورات الحسابات ذات الأولوية الأعلى أولًا للمستخدم؛ فيما تتراجع المنشورات ذات الأولوية الأقل إلى الأسفل.

وأوضح التقرير أن "إنستجرام" تختبر حاليًا تلك الميزة، وتنوي إطلاقها قريبًا لكافة مستخدميها حول العالم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"إنستجرام" تعتمد تقنية جديدة تُخلصك من "فوضى" شريط الأخبار
سبق

اعتمدت منصة التواصل المصور "إنستجرام"، تقنية جديدة يمكنها أن تُخلّص مستخدميها من "فوضى" شريط الأخبار.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن إنستجرام ستعتمد قريبًا تقنية "المنشورات المفضلة" لتعرض لمستخدميها تفضيلاتهم من المنشورات والصور؛ بدلًا من عرضها بصورة عشوائية فوضوية.

ونقل التقرير عن أليساندرو بالوزي، مطور تطبيق الهواتف الذكية في إنستغرام، قوله إن تلك التقنية الجديدة تسمح بتصنيف حسابات إنستجرام لديك حسب الأهمية سواء للأصدقاء أو المتابعين؛ لترتب أولوليات العرض لديك.

وستصل بتلك الطريقة منشورات الحسابات ذات الأولوية الأعلى أولًا للمستخدم؛ فيما تتراجع المنشورات ذات الأولوية الأقل إلى الأسفل.

وأوضح التقرير أن "إنستجرام" تختبر حاليًا تلك الميزة، وتنوي إطلاقها قريبًا لكافة مستخدميها حول العالم.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
11:58 AM

"إنستجرام" تعتمد تقنية جديدة تُخلصك من "فوضى" شريط الأخبار

تسمح بتصنيف حسابات إنستجرام لديك حسب الأهمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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اعتمدت منصة التواصل المصور "إنستجرام"، تقنية جديدة يمكنها أن تُخلّص مستخدميها من "فوضى" شريط الأخبار.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن إنستجرام ستعتمد قريبًا تقنية "المنشورات المفضلة" لتعرض لمستخدميها تفضيلاتهم من المنشورات والصور؛ بدلًا من عرضها بصورة عشوائية فوضوية.

ونقل التقرير عن أليساندرو بالوزي، مطور تطبيق الهواتف الذكية في إنستغرام، قوله إن تلك التقنية الجديدة تسمح بتصنيف حسابات إنستجرام لديك حسب الأهمية سواء للأصدقاء أو المتابعين؛ لترتب أولوليات العرض لديك.

وستصل بتلك الطريقة منشورات الحسابات ذات الأولوية الأعلى أولًا للمستخدم؛ فيما تتراجع المنشورات ذات الأولوية الأقل إلى الأسفل.

وأوضح التقرير أن "إنستجرام" تختبر حاليًا تلك الميزة، وتنوي إطلاقها قريبًا لكافة مستخدميها حول العالم.

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