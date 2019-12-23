الولايات المتحدة تُسجِّل 288,579 إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة تُسجِّل 288,579 إصابة جديدة بكورونا
و 1,373 وفاة نتيجة الفيروس المستجد
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 288,579 إصابة جديدة و1,373 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,115,304، والوفيات 805,112.
الولايات المتحدة تُسجِّل 288,579 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-22
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 288,579 إصابة جديدة و1,373 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,115,304، والوفيات 805,112.
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
09:09 PM
الولايات المتحدة تُسجِّل 288,579 إصابة جديدة بكورونا
و 1,373 وفاة نتيجة الفيروس المستجد
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 288,579 إصابة جديدة و1,373 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,115,304، والوفيات 805,112.