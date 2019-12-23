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الولايات المتحدة تُسجِّل 288,579 إصابة جديدة بكورونا

و 1,373 وفاة نتيجة الفيروس المستجد

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 288,579 إصابة ‏جديدة و1,373 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,115,304، و‏الوفيات 805,112.

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الولايات المتحدة تُسجِّل 288,579 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 288,579 إصابة ‏جديدة و1,373 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,115,304، و‏الوفيات 805,112.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
09:09 PM

الولايات المتحدة تُسجِّل 288,579 إصابة جديدة بكورونا

و 1,373 وفاة نتيجة الفيروس المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 288,579 إصابة ‏جديدة و1,373 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,115,304، و‏الوفيات 805,112.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,796
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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