النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الرياضة تنفي الأخبار المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة

نفت وزارة الرياضة الأنباء المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مشيرة إليها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قالت فيها : "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وتؤكد أن العمل على جاهزية الملعب يجري وفق الخطة الزمنية المحددة له".

وتابعت "ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة".

وزارة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزارة الرياضة تنفي الأخبار المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة
سبق

نفت وزارة الرياضة الأنباء المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مشيرة إليها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قالت فيها : "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وتؤكد أن العمل على جاهزية الملعب يجري وفق الخطة الزمنية المحددة له".

وتابعت "ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة".

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:26 PM

وزارة الرياضة تنفي الأخبار المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,029

نفت وزارة الرياضة الأنباء المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مشيرة إليها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قالت فيها : "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وتؤكد أن العمل على جاهزية الملعب يجري وفق الخطة الزمنية المحددة له".

وتابعت "ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,468
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,750

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة