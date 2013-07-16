الأكثر إثارة في تاريخ "أبل" .. ما الذي كشفته صورة "آيفون 11" المسرّبة؟

"فوربس" الأمريكية نشرت تقريراً حولها .. يدعم شبكات "الجيل الخامس"

"الأكثر إثارة في تاريخ أبل"، هذا ما وصفت به تقارير صحافية الصورة الجديدة المسرّبة، المنشورة حول هاتف "آيفون 11" الجديد المرتقب.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، تقريراً حول تلك الصورة الجديدة، المسرّبة، التي أشارت إلى أنها ربما تكون قد أثارت إحباط عدد من عشاق هواتف "آيفون"، بسبب غياب عدد من المزايا التي كانوا يأملون في توافرها بالإصدار الجديد من "آيفون" المتوقع صدوره في عام 2020.

لكن "فوربس" قالت إنه على الرغم من هذا إلا أننا يمكن أن نقول إن تصميم "آيفون 11" هو التصميم الأكثر إثارة في تاريخ هواتف "آيفون".

وأظهرت الصورة المسرّبة أن هاتف "آيفون" الجديد سيكون ذا شاشة لمسية كاملة، من دون "نتوء" أو "نوتش" صغير، كما في نسخة هواتف "آيفون X".

وستعتمد "أبل" في هاتفها الجديد على كاميرا أمامية "خفية" أسفل من الشاشة اللمسية، حيث لا تؤثر في مظهر الشاشة الأمامية الكامل.

كما قررت "أبل"، أن تدعم هاتف "آيفون 11" ببصمة أصبع، علاوة على اعتمادها خاصية "التعرُّف على الوجه" الشهيرة والمعروفة باسم "فيس آي دي".

وأشارت "فوربس" إلى نسخة "آيفون 11" من المتوقع أن تدعم شبكات اتصال "الجيل الخامس".