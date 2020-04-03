أغنام نافقة واحترازات غائبة في "سوق مواشي محايل".. والبلدية تتفاعل

تخوفات بيئية وصحية تنتاب مرتاديه في ظل فيروس كورونا.. و"سبق" ترصد

رصدت "سبق" خلال جولة ميدانية لها صباح اليوم بسوق المواشي بمحايل، غياباً للنظافة وانتشاراً للأغنام النافقة التي تتوسط الباعة والمتسوقين.

وأبدى عدد من مرتادي السوق تخوفهم من الوضع القائم وما يمكن أن ينشأ عنه من أضرار بيئية وصحية، خصوصًا في ظل الوضع القائم وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشكلت تلك الأغنام النافقة مصدر تجمع للحشرات، فضلاً عن الروائح الكريهة التي تنبعث منها، إلى جانب ما يمكن أن تتسبب فيه من نقل للأوبئة والأمراض.

"سبق" بدورها نقلت الوضع القائم لرئيس بلدية محايل، سعيد بن علي حافظ، الذي أكد أنه تم تمرير ذلك للجهات المختصة بالبلدية فوراً بما يضمن التعامل مع الوضع القائم ويكفل للجميع الصحة والسلامة، ويحول دون تفشي فيروس كورونا وغيره من الفيروسات والأمراض التي قد تنشأ -لا سمح الله- بسبب ذلك، وأكد مباشرة الحالة وفرض العقوبة النظامية على المشغل لسوق المواشي.

هذا ويعد سوق المواشي أكبر سوق بتهامة عسير، ويرتاده سكان المنطقة الجنوبية، ويزود عددًا من الباعة بمختلف أرجاء المملكة.