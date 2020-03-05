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أمير القصيم يثمّن دور رجال الأمن في العثور على الطفلة "الجوهرة"

فقدت ببريدة وعثر عليها فجر اليوم وأعيدت إلى أهلها بخير

ثمن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز؛ جهود رجال الأمن من خلال العثور على المفقودة الجوهرة، التي تم فقدها بمدينة بريدة، ومواصلة البحث عنها والعثور عليها فجر اليوم، وإعادتها إلى أهلها بخير.

وأشاد أمير منطقة القصيم بالدور الفعّال لضباط وأفراد شرطة المنطقة والبحث الجنائي كافة، الذي يأتي بالتوازي مع ما يقدم لهم من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة دائمة من قبل وزير الداخلية، مبديًا فخره واعتزازه بالمهنية والاحترافية التي بذلها مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، وزملاؤه من ضباط وأفراد في الشرطة والبحث الجنائي بالمنطقة؛ من خلال البحث والسهر حتى الوصول لمكان الطفلة والعثور عليها وإعادتها إلى أهلها سالمة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة أبنائه الأوفياء، وأن يبارك بالجهود ويوفق الجميع لكل خير.

من جهته قدم مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على متابعته ودعمه الدائمين للأعمال التي تُبذل من رجال الأمن في المنطقة في حفظ أمن المنطقة وأبنائها، داعياً الله أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.

أمير القصيم

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أمير القصيم يثمّن دور رجال الأمن في العثور على الطفلة "الجوهرة"
سبق

ثمن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز؛ جهود رجال الأمن من خلال العثور على المفقودة الجوهرة، التي تم فقدها بمدينة بريدة، ومواصلة البحث عنها والعثور عليها فجر اليوم، وإعادتها إلى أهلها بخير.

وأشاد أمير منطقة القصيم بالدور الفعّال لضباط وأفراد شرطة المنطقة والبحث الجنائي كافة، الذي يأتي بالتوازي مع ما يقدم لهم من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة دائمة من قبل وزير الداخلية، مبديًا فخره واعتزازه بالمهنية والاحترافية التي بذلها مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، وزملاؤه من ضباط وأفراد في الشرطة والبحث الجنائي بالمنطقة؛ من خلال البحث والسهر حتى الوصول لمكان الطفلة والعثور عليها وإعادتها إلى أهلها سالمة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة أبنائه الأوفياء، وأن يبارك بالجهود ويوفق الجميع لكل خير.

من جهته قدم مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على متابعته ودعمه الدائمين للأعمال التي تُبذل من رجال الأمن في المنطقة في حفظ أمن المنطقة وأبنائها، داعياً الله أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
07:54 PM

أمير القصيم يثمّن دور رجال الأمن في العثور على الطفلة "الجوهرة"

فقدت ببريدة وعثر عليها فجر اليوم وأعيدت إلى أهلها بخير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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ثمن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز؛ جهود رجال الأمن من خلال العثور على المفقودة الجوهرة، التي تم فقدها بمدينة بريدة، ومواصلة البحث عنها والعثور عليها فجر اليوم، وإعادتها إلى أهلها بخير.

وأشاد أمير منطقة القصيم بالدور الفعّال لضباط وأفراد شرطة المنطقة والبحث الجنائي كافة، الذي يأتي بالتوازي مع ما يقدم لهم من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة دائمة من قبل وزير الداخلية، مبديًا فخره واعتزازه بالمهنية والاحترافية التي بذلها مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، وزملاؤه من ضباط وأفراد في الشرطة والبحث الجنائي بالمنطقة؛ من خلال البحث والسهر حتى الوصول لمكان الطفلة والعثور عليها وإعادتها إلى أهلها سالمة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة أبنائه الأوفياء، وأن يبارك بالجهود ويوفق الجميع لكل خير.

من جهته قدم مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على متابعته ودعمه الدائمين للأعمال التي تُبذل من رجال الأمن في المنطقة في حفظ أمن المنطقة وأبنائها، داعياً الله أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.

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