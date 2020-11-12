النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس مشيدًا بخطاب الملك: خارطة طريق تكمل المسيرة التنموية

قال: كلماته حملت في طياتها أجمل معاني تعزيز الأمن والسلام الدولي

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي ألقاها خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأكد أن التوجيهات السنوية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ترسم خارطة طريق لما تنتهجه المملكة العربية السعودية من خطط ورؤى تجاه العديد من القضايا الداخلية والخارجية، وتكمل المسيرة التنموية الشاملة التي تنتهجها منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- بما تمتلكه من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية واقتصادية تؤهلها لتكون في مصافّ الدول العالمية.

ورفع باسمه واسم كافة منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على كلمته التي حملت في طياتها أجمل معاني تعزيز الأمن والسلام الدولي، والتأكيد على ما تُعده المملكة من خطط تنموية واضحة تولي الوطن والمواطن ومصالحهما الاستراتيجية أولى أولوياتها وأعلى اهتماماتها؛ منوهًا بما يحظى به الحَرَمان الشريفان ومنظومة خدمات قاصديهما من اهتمام ومتابعة مستمرة لكل المتطلبات التي تكفل أداء القاصدين لعباداتهم ونسكهم داخلهما بكل يسر وطمأنينة، وتسخيرهم للغالي والنفيس في سبيل تهيئة أحدث الخدمات والتقنيات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ودعا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم، ودعمهم الدائم لكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأن يكلل بالتوفيق جهودهم ويعينهم على ما فيه خير للإسلام والمسلمين، وأن يجزي جنودنا البواسل خير الجزاء نظير حمايتهم لوطنهم، وتسابقهم إلى الذود عن حدود بلد الحرمين الشريفين وحماية مقدساتهما، وأن يديم العز والرخاء على بلادنا وسائر بلاد العالم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس مشيدًا بخطاب الملك: خارطة طريق تكمل المسيرة التنموية
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي ألقاها خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأكد أن التوجيهات السنوية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ترسم خارطة طريق لما تنتهجه المملكة العربية السعودية من خطط ورؤى تجاه العديد من القضايا الداخلية والخارجية، وتكمل المسيرة التنموية الشاملة التي تنتهجها منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- بما تمتلكه من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية واقتصادية تؤهلها لتكون في مصافّ الدول العالمية.

ورفع باسمه واسم كافة منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على كلمته التي حملت في طياتها أجمل معاني تعزيز الأمن والسلام الدولي، والتأكيد على ما تُعده المملكة من خطط تنموية واضحة تولي الوطن والمواطن ومصالحهما الاستراتيجية أولى أولوياتها وأعلى اهتماماتها؛ منوهًا بما يحظى به الحَرَمان الشريفان ومنظومة خدمات قاصديهما من اهتمام ومتابعة مستمرة لكل المتطلبات التي تكفل أداء القاصدين لعباداتهم ونسكهم داخلهما بكل يسر وطمأنينة، وتسخيرهم للغالي والنفيس في سبيل تهيئة أحدث الخدمات والتقنيات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ودعا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم، ودعمهم الدائم لكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأن يكلل بالتوفيق جهودهم ويعينهم على ما فيه خير للإسلام والمسلمين، وأن يجزي جنودنا البواسل خير الجزاء نظير حمايتهم لوطنهم، وتسابقهم إلى الذود عن حدود بلد الحرمين الشريفين وحماية مقدساتهما، وأن يديم العز والرخاء على بلادنا وسائر بلاد العالم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
08:54 AM

السديس مشيدًا بخطاب الملك: خارطة طريق تكمل المسيرة التنموية

قال: كلماته حملت في طياتها أجمل معاني تعزيز الأمن والسلام الدولي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
383

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي ألقاها خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأكد أن التوجيهات السنوية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ترسم خارطة طريق لما تنتهجه المملكة العربية السعودية من خطط ورؤى تجاه العديد من القضايا الداخلية والخارجية، وتكمل المسيرة التنموية الشاملة التي تنتهجها منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- بما تمتلكه من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية واقتصادية تؤهلها لتكون في مصافّ الدول العالمية.

ورفع باسمه واسم كافة منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على كلمته التي حملت في طياتها أجمل معاني تعزيز الأمن والسلام الدولي، والتأكيد على ما تُعده المملكة من خطط تنموية واضحة تولي الوطن والمواطن ومصالحهما الاستراتيجية أولى أولوياتها وأعلى اهتماماتها؛ منوهًا بما يحظى به الحَرَمان الشريفان ومنظومة خدمات قاصديهما من اهتمام ومتابعة مستمرة لكل المتطلبات التي تكفل أداء القاصدين لعباداتهم ونسكهم داخلهما بكل يسر وطمأنينة، وتسخيرهم للغالي والنفيس في سبيل تهيئة أحدث الخدمات والتقنيات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ودعا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم، ودعمهم الدائم لكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأن يكلل بالتوفيق جهودهم ويعينهم على ما فيه خير للإسلام والمسلمين، وأن يجزي جنودنا البواسل خير الجزاء نظير حمايتهم لوطنهم، وتسابقهم إلى الذود عن حدود بلد الحرمين الشريفين وحماية مقدساتهما، وأن يديم العز والرخاء على بلادنا وسائر بلاد العالم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,747
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,217

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة