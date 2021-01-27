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بالفيديو.. قاذفة نووية روسية تنشطر بطريقة مرعبة

حاولت الهبوط وارتطمت بالأرض ومقتل 3 من طاقمها

نشر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات تحطم القاذفة الروسية بعيدة المدى "تو- 22 إم3" أثناء هبوطها بمطار أولينغورسك بمقاطعة مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية، وانشطارها إلى نصفين.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يُظهر الفيديو محاولة القاذفة الاستراتيجية الهبوط وارتطامها بالأرض؛ مما أدى إلى تحطمها وانقسامها إلى نصفين.

وأفادت مصادر عسكرية الثلاثاء الماضي، بأن قاذفة الصواريخ والقنابل الاستراتيجية من نوع "تو- 22 إم3" والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، تحطمت، وقتل 3 من طاقمها، الذي كان يتكون من 4 أشخاص.

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بالفيديو.. قاذفة نووية روسية تنشطر بطريقة مرعبة
سبق

نشر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات تحطم القاذفة الروسية بعيدة المدى "تو- 22 إم3" أثناء هبوطها بمطار أولينغورسك بمقاطعة مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية، وانشطارها إلى نصفين.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يُظهر الفيديو محاولة القاذفة الاستراتيجية الهبوط وارتطامها بالأرض؛ مما أدى إلى تحطمها وانقسامها إلى نصفين.

وأفادت مصادر عسكرية الثلاثاء الماضي، بأن قاذفة الصواريخ والقنابل الاستراتيجية من نوع "تو- 22 إم3" والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، تحطمت، وقتل 3 من طاقمها، الذي كان يتكون من 4 أشخاص.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:57 AM

بالفيديو.. قاذفة نووية روسية تنشطر بطريقة مرعبة

حاولت الهبوط وارتطمت بالأرض ومقتل 3 من طاقمها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
10,153

نشر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات تحطم القاذفة الروسية بعيدة المدى "تو- 22 إم3" أثناء هبوطها بمطار أولينغورسك بمقاطعة مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية، وانشطارها إلى نصفين.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يُظهر الفيديو محاولة القاذفة الاستراتيجية الهبوط وارتطامها بالأرض؛ مما أدى إلى تحطمها وانقسامها إلى نصفين.

وأفادت مصادر عسكرية الثلاثاء الماضي، بأن قاذفة الصواريخ والقنابل الاستراتيجية من نوع "تو- 22 إم3" والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، تحطمت، وقتل 3 من طاقمها، الذي كان يتكون من 4 أشخاص.

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