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وصول 442 حاجًّا وحاجة من باكستان ضمن مبادرة طريق مكة إلى المدينة

عبَّروا عن خالص شكرهم وامتنانهم للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين

وصلت أمس طائرة الدفعة الثانية من الحجاج الباكستانيين ضمن مبادرة طريق مكة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وعلى متنها 442 حاجًّا وحاجة لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ، وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وكان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية راجا علي إعجاز، وعدد من المسؤولين في المطار والقطاعات الحكومية المشاركة في المبادرة، في مقدمة استقبال الحجاج، ورحبوا بهم، وأهدوهم باقات الورود، وأطباقًا متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم، ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حَمْل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

وعبَّر الحجاج عن خالص شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للعمل بكل ما من شأنه تيسير أداء الحجاج والمعتمرين نسكهم، وذلك من خلال تسخير الإمكانيات كافة، وتجنيد جُل طاقاتها لتمكين قاصدي البيت الحرام من معتمرين وحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، والعودة لأوطانهم سالمين.

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وصول 442 حاجًّا وحاجة من باكستان ضمن مبادرة طريق مكة إلى المدينة
سبق

وصلت أمس طائرة الدفعة الثانية من الحجاج الباكستانيين ضمن مبادرة طريق مكة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وعلى متنها 442 حاجًّا وحاجة لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ، وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وكان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية راجا علي إعجاز، وعدد من المسؤولين في المطار والقطاعات الحكومية المشاركة في المبادرة، في مقدمة استقبال الحجاج، ورحبوا بهم، وأهدوهم باقات الورود، وأطباقًا متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم، ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حَمْل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

وعبَّر الحجاج عن خالص شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للعمل بكل ما من شأنه تيسير أداء الحجاج والمعتمرين نسكهم، وذلك من خلال تسخير الإمكانيات كافة، وتجنيد جُل طاقاتها لتمكين قاصدي البيت الحرام من معتمرين وحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، والعودة لأوطانهم سالمين.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
12:19 AM

وصول 442 حاجًّا وحاجة من باكستان ضمن مبادرة طريق مكة إلى المدينة

عبَّروا عن خالص شكرهم وامتنانهم للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وصلت أمس طائرة الدفعة الثانية من الحجاج الباكستانيين ضمن مبادرة طريق مكة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وعلى متنها 442 حاجًّا وحاجة لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ، وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وكان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية راجا علي إعجاز، وعدد من المسؤولين في المطار والقطاعات الحكومية المشاركة في المبادرة، في مقدمة استقبال الحجاج، ورحبوا بهم، وأهدوهم باقات الورود، وأطباقًا متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم، ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حَمْل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

وعبَّر الحجاج عن خالص شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للعمل بكل ما من شأنه تيسير أداء الحجاج والمعتمرين نسكهم، وذلك من خلال تسخير الإمكانيات كافة، وتجنيد جُل طاقاتها لتمكين قاصدي البيت الحرام من معتمرين وحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، والعودة لأوطانهم سالمين.

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