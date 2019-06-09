"مدني جدة" يخمد حريقاً شبّ في شقة سكنية ويخلي 10 أشخاص

أخمدت فِرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً شبّ في عمارة سكنية وأخلت 10 أشخاص كانوا محتجزين.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية، وتمّ إخلاء ١٠ أشخاص محتجزين، ونقل ٦ للمستشفى، وعُولج أربعة بالموقع.
أخمدت فِرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً شبّ في عمارة سكنية وأخلت 10 أشخاص كانوا محتجزين.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية، وتمّ إخلاء ١٠ أشخاص محتجزين، ونقل ٦ للمستشفى، وعُولج أربعة بالموقع.
أخمدت فِرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً شبّ في عمارة سكنية وأخلت 10 أشخاص كانوا محتجزين.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية، وتمّ إخلاء ١٠ أشخاص محتجزين، ونقل ٦ للمستشفى، وعُولج أربعة بالموقع.
أخمدت فِرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً شبّ في عمارة سكنية وأخلت 10 أشخاص كانوا محتجزين.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية، وتمّ إخلاء ١٠ أشخاص محتجزين، ونقل ٦ للمستشفى، وعُولج أربعة بالموقع.