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"مدني جدة" يخمد حريقاً شبّ في شقة سكنية ويخلي 10 أشخاص

المديرية العامة: كانوا محتجزين .. ونقل ٦ للمستشفى وعُولج 4 بالموقع

أخمدت فِرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً شبّ في عمارة سكنية وأخلت 10 أشخاص كانوا محتجزين.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية، وتمّ إخلاء ١٠ أشخاص محتجزين، ونقل ٦ للمستشفى، وعُولج أربعة بالموقع.

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"مدني جدة" يخمد حريقاً شبّ في شقة سكنية ويخلي 10 أشخاص
سبق

أخمدت فِرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً شبّ في عمارة سكنية وأخلت 10 أشخاص كانوا محتجزين.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية، وتمّ إخلاء ١٠ أشخاص محتجزين، ونقل ٦ للمستشفى، وعُولج أربعة بالموقع.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
01:04 PM

"مدني جدة" يخمد حريقاً شبّ في شقة سكنية ويخلي 10 أشخاص

المديرية العامة: كانوا محتجزين .. ونقل ٦ للمستشفى وعُولج 4 بالموقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أخمدت فِرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً شبّ في عمارة سكنية وأخلت 10 أشخاص كانوا محتجزين.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية، وتمّ إخلاء ١٠ أشخاص محتجزين، ونقل ٦ للمستشفى، وعُولج أربعة بالموقع.

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