النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.." المسعودي" يطلق مبادرة "شركاء في التعلم عن بعد"

تقدم الدعم الفني للطلاب والأسر عبر منصة "مدرستي"

دشنت الإدارة العامة للتعليم بجدة مساء اليوم الاثنين مبادرة نوعية لدعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومساعدتهم في الدخول والتعامل مع منصة مدرستي إلى جانب تثقيف الأسرة وتبصيرها بدورها الهام في تفعيل التعليم عن بُعد، وتقريب الخدمات التعليمية للمجتمع في عدد من المجمعات التجارية بجدة، حيث تنفذ بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة على مدى يومين، وينتقل بعدها تقديم المبادرة يومي الأربعاء والخميس القادمين إلى مجمع تجاري آخر بذات المحافظة.

و تهدف المبادرة التي دشن فعالياتها المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي تحت شعار "كلنا شركاء في التعليم عن بُعد" إلى تقديم استشارات وخدمات نوعية للأسرة والمجتمع في المجمعات التجارية وكذلك تقديم الدعمين التقني والنفسي للطلاب والطالبات في التعليم العام وموهبة والتربية الخاصة ودعم أسرهم فيما يخص التعليم عن بُعد ومنصة مدرستي وتبصير الأسرة بدورها المهم والرائد تحقيقا لتفاعلها في التعليم عن بعد.

وأكد "المسعودي" أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تقديم الخدمات في المراكز التجارية من قياس درجة حرارة الزائرين وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية وفرض التباعد في الموقع وتطهير وتنظيف المواد والأجهزة باستمرار.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جدة.." المسعودي" يطلق مبادرة "شركاء في التعلم عن بعد"
سبق

دشنت الإدارة العامة للتعليم بجدة مساء اليوم الاثنين مبادرة نوعية لدعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومساعدتهم في الدخول والتعامل مع منصة مدرستي إلى جانب تثقيف الأسرة وتبصيرها بدورها الهام في تفعيل التعليم عن بُعد، وتقريب الخدمات التعليمية للمجتمع في عدد من المجمعات التجارية بجدة، حيث تنفذ بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة على مدى يومين، وينتقل بعدها تقديم المبادرة يومي الأربعاء والخميس القادمين إلى مجمع تجاري آخر بذات المحافظة.

و تهدف المبادرة التي دشن فعالياتها المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي تحت شعار "كلنا شركاء في التعليم عن بُعد" إلى تقديم استشارات وخدمات نوعية للأسرة والمجتمع في المجمعات التجارية وكذلك تقديم الدعمين التقني والنفسي للطلاب والطالبات في التعليم العام وموهبة والتربية الخاصة ودعم أسرهم فيما يخص التعليم عن بُعد ومنصة مدرستي وتبصير الأسرة بدورها المهم والرائد تحقيقا لتفاعلها في التعليم عن بعد.

وأكد "المسعودي" أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تقديم الخدمات في المراكز التجارية من قياس درجة حرارة الزائرين وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية وفرض التباعد في الموقع وتطهير وتنظيف المواد والأجهزة باستمرار.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
09:52 PM

جدة.." المسعودي" يطلق مبادرة "شركاء في التعلم عن بعد"

تقدم الدعم الفني للطلاب والأسر عبر منصة "مدرستي"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
92

دشنت الإدارة العامة للتعليم بجدة مساء اليوم الاثنين مبادرة نوعية لدعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومساعدتهم في الدخول والتعامل مع منصة مدرستي إلى جانب تثقيف الأسرة وتبصيرها بدورها الهام في تفعيل التعليم عن بُعد، وتقريب الخدمات التعليمية للمجتمع في عدد من المجمعات التجارية بجدة، حيث تنفذ بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة على مدى يومين، وينتقل بعدها تقديم المبادرة يومي الأربعاء والخميس القادمين إلى مجمع تجاري آخر بذات المحافظة.

و تهدف المبادرة التي دشن فعالياتها المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي تحت شعار "كلنا شركاء في التعليم عن بُعد" إلى تقديم استشارات وخدمات نوعية للأسرة والمجتمع في المجمعات التجارية وكذلك تقديم الدعمين التقني والنفسي للطلاب والطالبات في التعليم العام وموهبة والتربية الخاصة ودعم أسرهم فيما يخص التعليم عن بُعد ومنصة مدرستي وتبصير الأسرة بدورها المهم والرائد تحقيقا لتفاعلها في التعليم عن بعد.

وأكد "المسعودي" أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تقديم الخدمات في المراكز التجارية من قياس درجة حرارة الزائرين وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية وفرض التباعد في الموقع وتطهير وتنظيف المواد والأجهزة باستمرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,002
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,926
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,560

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة