النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 511 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا"

مجهز بأجهزة حماية ومعدات اتصال

لليوم الثالث على التوالي، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد)، الإقامة في مركز والتر ريد الطبي العسكري؛ حيث يتلقى العلاج من مرض كورونا المستجد، على أيدي 7000 موظف بينهم كبار الأطباء في الولايات المتحدة.

ويقيم "ترامب" في الجناح الرئاسي المخصص في المستشفى العسكري، ويشغل الجناح الفخم جزءًا من أحد مبانيها البالغ عددها 88 مبنى، بحسب "سبوتنيك".

وأوضح اللواء البحري كوني ماريانو، الذي كان مديرًا للوحدة الطبية بالبيت الأبيض، وكان طبيب كل من الرئيسين السابقين جورج بوش الأب، وبيل كلينتون، أن الجناح مجهز خصيصًا بأجهزة حماية ومعدات اتصال لدعم الرئيس الأمريكي.

ويعد مستشفى والتر ريد العسكري مركزًا طبيًا وطنيًا، ورمز الرعاية الطبية العسكرية في الولايات المتحدة، ويعمل طاقمه المؤلف من 7100 فرد في أكثر من 100 عيادة وتخصص.

وخصص المستشفى جناحاً للزوار من أعلى المناصب؛ نظرًا لأنه يخدم قادة الأمة، وعادة ما يخضع الرئيس ونائب الرئيس للعلاج في وحدة التقييم الطبي والعلاج، وهي وحدة خاصة ومؤمّنة ومنفصلة عن أجنحة المستشفى الأخرى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا"
سبق

لليوم الثالث على التوالي، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد)، الإقامة في مركز والتر ريد الطبي العسكري؛ حيث يتلقى العلاج من مرض كورونا المستجد، على أيدي 7000 موظف بينهم كبار الأطباء في الولايات المتحدة.

ويقيم "ترامب" في الجناح الرئاسي المخصص في المستشفى العسكري، ويشغل الجناح الفخم جزءًا من أحد مبانيها البالغ عددها 88 مبنى، بحسب "سبوتنيك".

وأوضح اللواء البحري كوني ماريانو، الذي كان مديرًا للوحدة الطبية بالبيت الأبيض، وكان طبيب كل من الرئيسين السابقين جورج بوش الأب، وبيل كلينتون، أن الجناح مجهز خصيصًا بأجهزة حماية ومعدات اتصال لدعم الرئيس الأمريكي.

ويعد مستشفى والتر ريد العسكري مركزًا طبيًا وطنيًا، ورمز الرعاية الطبية العسكرية في الولايات المتحدة، ويعمل طاقمه المؤلف من 7100 فرد في أكثر من 100 عيادة وتخصص.

وخصص المستشفى جناحاً للزوار من أعلى المناصب؛ نظرًا لأنه يخدم قادة الأمة، وعادة ما يخضع الرئيس ونائب الرئيس للعلاج في وحدة التقييم الطبي والعلاج، وهي وحدة خاصة ومؤمّنة ومنفصلة عن أجنحة المستشفى الأخرى.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
05:02 PM

شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا"

مجهز بأجهزة حماية ومعدات اتصال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
330

لليوم الثالث على التوالي، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد)، الإقامة في مركز والتر ريد الطبي العسكري؛ حيث يتلقى العلاج من مرض كورونا المستجد، على أيدي 7000 موظف بينهم كبار الأطباء في الولايات المتحدة.

ويقيم "ترامب" في الجناح الرئاسي المخصص في المستشفى العسكري، ويشغل الجناح الفخم جزءًا من أحد مبانيها البالغ عددها 88 مبنى، بحسب "سبوتنيك".

وأوضح اللواء البحري كوني ماريانو، الذي كان مديرًا للوحدة الطبية بالبيت الأبيض، وكان طبيب كل من الرئيسين السابقين جورج بوش الأب، وبيل كلينتون، أن الجناح مجهز خصيصًا بأجهزة حماية ومعدات اتصال لدعم الرئيس الأمريكي.

ويعد مستشفى والتر ريد العسكري مركزًا طبيًا وطنيًا، ورمز الرعاية الطبية العسكرية في الولايات المتحدة، ويعمل طاقمه المؤلف من 7100 فرد في أكثر من 100 عيادة وتخصص.

وخصص المستشفى جناحاً للزوار من أعلى المناصب؛ نظرًا لأنه يخدم قادة الأمة، وعادة ما يخضع الرئيس ونائب الرئيس للعلاج في وحدة التقييم الطبي والعلاج، وهي وحدة خاصة ومؤمّنة ومنفصلة عن أجنحة المستشفى الأخرى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,607
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,262
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,415
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,093

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة