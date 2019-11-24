"الرويلي" يحضر المناورات النهائية للتمرين المشترك "ميدوزا - 11" باليونان

تخلّلته مناورات المعارك البحرية والتشكيلات والعمليات البرمائية واستعراض جوي

نيابة عن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فيَّاض بن حامد الرويلي، حضر نائب قائد القوات البحرية الملكية السعودية اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي اختتام التمرين المشترك (ميدوزا - 11)، الذي نُفذ في جنوب جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط، بمشاركة عدد من الدول.

وتخلّل التمرين عدد من مناورات المعارك البحرية والتشكيلات والعمليات البرمائية المتمثلة في اقتحام السواحل، إضافة إلى استعراض جوي للطائرات المروحية المقاتلة والطائرات المزودة بأنظمة مكافحة الغواصات.