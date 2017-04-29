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إغلاق أحد أكبر الأسواق بالطائف لعدم التزامه باحترازات كورونا

الفرق الرقابية بالأمانة كانت قد أنذرت القائمين عليه في وقت سابق

أغلقت أمانة محافظة الطائف فجر اليوم الخميس وبمشاركة الجهات المختصة أحد أكبر الأسواق التجارية بالطائف ، وذلك لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا .

وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر بأن الفرق الرقابية كانت قد أنذرت السوق بالإغلاق في حال عدم تقيده بالتدابير اللازمة.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق أحد أكبر الأسواق بالطائف لعدم التزامه باحترازات كورونا
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف فجر اليوم الخميس وبمشاركة الجهات المختصة أحد أكبر الأسواق التجارية بالطائف ، وذلك لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا .

وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر بأن الفرق الرقابية كانت قد أنذرت السوق بالإغلاق في حال عدم تقيده بالتدابير اللازمة.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
10:58 AM

إغلاق أحد أكبر الأسواق بالطائف لعدم التزامه باحترازات كورونا

الفرق الرقابية بالأمانة كانت قد أنذرت القائمين عليه في وقت سابق

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فهد العتيبي - الطائف
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3,363

أغلقت أمانة محافظة الطائف فجر اليوم الخميس وبمشاركة الجهات المختصة أحد أكبر الأسواق التجارية بالطائف ، وذلك لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا .

وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر بأن الفرق الرقابية كانت قد أنذرت السوق بالإغلاق في حال عدم تقيده بالتدابير اللازمة.

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