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"الشؤون الإسلامية" تطرح وظائف هندسية وإدارية

بمختلَف فروع الوزارة بالمناطق.. والتقديم لـ3 أيام

طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عددًا من والوظائف الشاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدة مناطق.

وأوضحت أنها ترغب في شَغلها عن طريق المسابقة؛ مشيرة إلى أن التقديم على هذه الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3/ 5/ 1441هـ، ولمدة ثلاثة أيام فقط.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم لهذه الوظائف إلى زيارة موقعها على الرابط الإلكتروني: https://www.moia.gov.sa.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تطرح وظائف هندسية وإدارية
سبق

طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عددًا من والوظائف الشاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدة مناطق.

وأوضحت أنها ترغب في شَغلها عن طريق المسابقة؛ مشيرة إلى أن التقديم على هذه الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3/ 5/ 1441هـ، ولمدة ثلاثة أيام فقط.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم لهذه الوظائف إلى زيارة موقعها على الرابط الإلكتروني: https://www.moia.gov.sa.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
02:02 PM

"الشؤون الإسلامية" تطرح وظائف هندسية وإدارية

بمختلَف فروع الوزارة بالمناطق.. والتقديم لـ3 أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عددًا من والوظائف الشاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدة مناطق.

وأوضحت أنها ترغب في شَغلها عن طريق المسابقة؛ مشيرة إلى أن التقديم على هذه الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3/ 5/ 1441هـ، ولمدة ثلاثة أيام فقط.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم لهذه الوظائف إلى زيارة موقعها على الرابط الإلكتروني: https://www.moia.gov.sa.

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