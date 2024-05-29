أمير عسير يكرِّم رجال الأمن بعد الإطاحة بسارقي سيارة ومحل بخميس مشيط

ثمَّن دورهم في تطبيق النظام بحق كل مَن تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن

كرَّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالإمارة عددًا من رجال الأمن المشاركين في القبض على سارقي سيارة وأحد المحال بمحافظة خميس مشيط الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، تقدم المكرمين العقيد حمد مانع آل منجم مدير شرطة محافظة خميس مشيط، والعقيد محمد مهدي الخريص مدير شعبة التحريات بخميس مشيط، والملازم أول محمد علي الأسمري رئيس الفرق الميدانية بشعبة التحريات.

وكرم أمير المنطقة الرقيب مبارك عبدالله الشهراني والرقيب سعد سابر الشهري والعريف محمد سعيد الدواف والعريف رويض عايض الشهراني والعريف ماجد عبدالرحمن الشهري والعريف سالم سعيد القحطاني.

وثمَّن الأمير تركي بن طلال الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته. مشيدًا بسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية، والقبض على المتسببين فيها، والجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية في المنطقة بشكل عام.

ومن جهتهم، قدم رجال الأمن المكرَّمون شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على دعمه وتشجيعه لهم، مؤكدين أن ذلك سيدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.



