نائب أمير القصيم يتسلم تقريرًا عن فعاليات "صيف القصيم 38 متعة ومعرفة"

يحتوي على مناشط وبرامج الجهات الحكومية المشاركة

تسلم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة القصيم، في مكتبه بديوان إمارة المنطقة اليوم، تقريرًا عن فعاليات "صيف القصيم 38 متعة ومعرفة" الذي يحتوي على مناشط وبرامج الجهات الحكومية المشاركة, ويتضمن عددًا من النسب الرقمية ورسومات بيانية لعدد المستفيدين من أبناء المنطقة والبرامج المقدمة لهم.



واستمع سموه لشرح مفصل عن الجهود المبذولة من خلال برنامج مهرجان صيف القصيم 38، قدم العديد من المناشط والفعاليات، التي طرحتها الجهات المشاركة واتسمت بالتنوع بين الترفيه والسياحة والثقافة، عبر أساليب جاذبة ومشوقة تتناسب مع ميول الشباب والفتيات، والخصائص العمرية لكل فئة بالمجتمع، بما يعزز القيم والمبادئ وتنمية مهارات الحياة.



وأشاد نائب أمير منطقة القصيم بتقرير فعاليات صيف القصيم 38, مقدمًا شكره للقائمين على هذا المنشط الرائع لأبناء المنطقة، مثنيًا على كل من عمل واجتهد لإنجاح هذا البرنامج، مبديًا إعجابه بما تضمن من جهود لخدمة شباب وفتيات المنطقة وما يتم تقديمه من فعاليات وبرامج شاملة ومفيدة.



يُذكر أن البرامج التابعة للفعاليات أشرفت عليها إمارة منطقة القصيم، وقام بتنفيذها كل من الإدارة العامة للتعليم، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وفرع وزار ة الثقافة والإعلام، ومكتب الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية والصناعية، والجامعة، والأمانة، تم اختيارها ورسم معالمها من قِبل الشباب أنفسهم، بعد أن شاركوا في ورشة عمل الخبراء لبناء البرامج والأنشطة الإبداعية الصيفية، التي استضافتها ونظمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم.

