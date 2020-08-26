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"الصحة": تسجيل 1068 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1013 خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع إصابات كورونا يثير القلق في لبنان

"حسن" طالب بزيادة طاقة المستشفيات

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان حمد حسن، اليوم الأربعاء، من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد يثير القلق.

وذكر بيان للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان أذيع عبر التليفزيون، أن "حسن" طالب بزيادة طاقة المستشفيات لمكافحة الزيادة في أعداد الحالات، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع إصابات كورونا يثير القلق في لبنان
سبق

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان حمد حسن، اليوم الأربعاء، من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد يثير القلق.

وذكر بيان للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان أذيع عبر التليفزيون، أن "حسن" طالب بزيادة طاقة المستشفيات لمكافحة الزيادة في أعداد الحالات، وفقاً لـ"رويترز".

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
02:37 PM

ارتفاع إصابات كورونا يثير القلق في لبنان

"حسن" طالب بزيادة طاقة المستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان حمد حسن، اليوم الأربعاء، من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد يثير القلق.

وذكر بيان للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان أذيع عبر التليفزيون، أن "حسن" طالب بزيادة طاقة المستشفيات لمكافحة الزيادة في أعداد الحالات، وفقاً لـ"رويترز".

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