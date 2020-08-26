ارتفاع إصابات كورونا يثير القلق في لبنان

"حسن" طالب بزيادة طاقة المستشفيات

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان حمد حسن، اليوم الأربعاء، من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد يثير القلق.

وذكر بيان للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان أذيع عبر التليفزيون، أن "حسن" طالب بزيادة طاقة المستشفيات لمكافحة الزيادة في أعداد الحالات، وفقاً لـ"رويترز".