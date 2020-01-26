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سفارة المملكة بأستراليا تنبه المواطنين السعوديين بمنطقة جاندابوب  توخي الحيطة والحذر

بسبب الحريق الذي اندلع الْيَوْمَ في الغابات الواقعة شمال بيرث

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في "كانبرا" جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة "بيرث" وعلى الأخصمنطقة جاندابوب (Jandabup)، بضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً للحريق الذي اندلع الْيَوْمَ السبت الموافق ٢٦يناير٢٠١٩م في الغابات الواقعة شمال بيرث.

وقالت السفارة في تنبيهها، نأمل من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن وعند الحاجة يمكن التواصل مباشرةمع: قسم شؤون السعوديين: ٠٠٦١٤٣٢٢٥٧٢٧٧

أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج:٠٠٩٦٦٩٢٠٠٣٣٣٤

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سفارة المملكة بأستراليا تنبه المواطنين السعوديين بمنطقة جاندابوب  توخي الحيطة والحذر
سبق

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في "كانبرا" جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة "بيرث" وعلى الأخصمنطقة جاندابوب (Jandabup)، بضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً للحريق الذي اندلع الْيَوْمَ السبت الموافق ٢٦يناير٢٠١٩م في الغابات الواقعة شمال بيرث.

وقالت السفارة في تنبيهها، نأمل من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن وعند الحاجة يمكن التواصل مباشرةمع: قسم شؤون السعوديين: ٠٠٦١٤٣٢٢٥٧٢٧٧

أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج:٠٠٩٦٦٩٢٠٠٣٣٣٤

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
06:29 PM

سفارة المملكة بأستراليا تنبه المواطنين السعوديين بمنطقة جاندابوب  توخي الحيطة والحذر

بسبب الحريق الذي اندلع الْيَوْمَ في الغابات الواقعة شمال بيرث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,384

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في "كانبرا" جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة "بيرث" وعلى الأخصمنطقة جاندابوب (Jandabup)، بضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً للحريق الذي اندلع الْيَوْمَ السبت الموافق ٢٦يناير٢٠١٩م في الغابات الواقعة شمال بيرث.

وقالت السفارة في تنبيهها، نأمل من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن وعند الحاجة يمكن التواصل مباشرةمع: قسم شؤون السعوديين: ٠٠٦١٤٣٢٢٥٧٢٧٧

أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج:٠٠٩٦٦٩٢٠٠٣٣٣٤

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