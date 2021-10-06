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هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية؛ وذلك في إطار تعزيز جهود الهيئة في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وتحسين وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يُمكِّن الجهات الحكومية من العمل بشكل تكاملي لتقديم خدمات حكومية رقمية مستدامة ذات كفاءة عالية.

وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أنه من منطلق حرص هيئة الحكومة الرقمية على تحقيق أهدافها، ودعمًا لرؤية السعودية 2030، وتعزيزًا للموثوقية واستمرارية الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية، أعدت الهيئة الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية.

وأبان محافظ الهيئة أن الدليل يُمكِّن الجهات الحكومية من مواجهة الحوادث والأزمات، والتعافي من الكوارث؛ لضمان استدامة أعمال الجهات الحكومية ومرونتها، وتحسين تجربة المستفيدين. كما يهدف الدليل ليكون مرجعًا للأجهزة الحكومية لمساعدتها في بناء أهم الإجراءات والعمليات التي من شأنها زيادة مرونتها للاستجابة للأزمات، واستعادة خدماتها بشكل مرن وسلس للإسهام في استمرارية تقديم الخدمات تعزيزَا لاستقرار الأمن الوطني بالسعودية.

وتم الاسترشاد في إنشاء الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية بعدد من المعايير العالمية والمحلية للخروج بأفضل الأنظمة التي تضمن استمرارية الجهات الحكومية في تقديم خدماتها خلال الأزمات والكوارث؛ وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وحماية الأرواح وأنشطة وأصول وعمليات الجهة وسمعتها. أما في الجانب المالي فإدارة استمرارية الأعمال تُسهم في تقليل تكاليف الانقطاعات والعواقب القانونية والمالية المصاحبة لها.

يُذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها، كما أنها مرجع للأجهزة الحكومية لمساعدتها في بناء أهم الإجراءات والعمليات التي من شأنها زيادة مرونتها للاستجابة للأزمات، واستعادة خدماتها بشكل مرن وسلس للإسهام في استمرارية تقديم الخدمات الحكومية.


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هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية
سبق

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية؛ وذلك في إطار تعزيز جهود الهيئة في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وتحسين وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يُمكِّن الجهات الحكومية من العمل بشكل تكاملي لتقديم خدمات حكومية رقمية مستدامة ذات كفاءة عالية.

وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أنه من منطلق حرص هيئة الحكومة الرقمية على تحقيق أهدافها، ودعمًا لرؤية السعودية 2030، وتعزيزًا للموثوقية واستمرارية الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية، أعدت الهيئة الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية.

وأبان محافظ الهيئة أن الدليل يُمكِّن الجهات الحكومية من مواجهة الحوادث والأزمات، والتعافي من الكوارث؛ لضمان استدامة أعمال الجهات الحكومية ومرونتها، وتحسين تجربة المستفيدين. كما يهدف الدليل ليكون مرجعًا للأجهزة الحكومية لمساعدتها في بناء أهم الإجراءات والعمليات التي من شأنها زيادة مرونتها للاستجابة للأزمات، واستعادة خدماتها بشكل مرن وسلس للإسهام في استمرارية تقديم الخدمات تعزيزَا لاستقرار الأمن الوطني بالسعودية.

وتم الاسترشاد في إنشاء الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية بعدد من المعايير العالمية والمحلية للخروج بأفضل الأنظمة التي تضمن استمرارية الجهات الحكومية في تقديم خدماتها خلال الأزمات والكوارث؛ وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وحماية الأرواح وأنشطة وأصول وعمليات الجهة وسمعتها. أما في الجانب المالي فإدارة استمرارية الأعمال تُسهم في تقليل تكاليف الانقطاعات والعواقب القانونية والمالية المصاحبة لها.

يُذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها، كما أنها مرجع للأجهزة الحكومية لمساعدتها في بناء أهم الإجراءات والعمليات التي من شأنها زيادة مرونتها للاستجابة للأزمات، واستعادة خدماتها بشكل مرن وسلس للإسهام في استمرارية تقديم الخدمات الحكومية.


06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
10:03 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:15 PM

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
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أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية؛ وذلك في إطار تعزيز جهود الهيئة في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وتحسين وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يُمكِّن الجهات الحكومية من العمل بشكل تكاملي لتقديم خدمات حكومية رقمية مستدامة ذات كفاءة عالية.

وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أنه من منطلق حرص هيئة الحكومة الرقمية على تحقيق أهدافها، ودعمًا لرؤية السعودية 2030، وتعزيزًا للموثوقية واستمرارية الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية، أعدت الهيئة الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية.

وأبان محافظ الهيئة أن الدليل يُمكِّن الجهات الحكومية من مواجهة الحوادث والأزمات، والتعافي من الكوارث؛ لضمان استدامة أعمال الجهات الحكومية ومرونتها، وتحسين تجربة المستفيدين. كما يهدف الدليل ليكون مرجعًا للأجهزة الحكومية لمساعدتها في بناء أهم الإجراءات والعمليات التي من شأنها زيادة مرونتها للاستجابة للأزمات، واستعادة خدماتها بشكل مرن وسلس للإسهام في استمرارية تقديم الخدمات تعزيزَا لاستقرار الأمن الوطني بالسعودية.

وتم الاسترشاد في إنشاء الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية بعدد من المعايير العالمية والمحلية للخروج بأفضل الأنظمة التي تضمن استمرارية الجهات الحكومية في تقديم خدماتها خلال الأزمات والكوارث؛ وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وحماية الأرواح وأنشطة وأصول وعمليات الجهة وسمعتها. أما في الجانب المالي فإدارة استمرارية الأعمال تُسهم في تقليل تكاليف الانقطاعات والعواقب القانونية والمالية المصاحبة لها.

يُذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها، كما أنها مرجع للأجهزة الحكومية لمساعدتها في بناء أهم الإجراءات والعمليات التي من شأنها زيادة مرونتها للاستجابة للأزمات، واستعادة خدماتها بشكل مرن وسلس للإسهام في استمرارية تقديم الخدمات الحكومية.


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