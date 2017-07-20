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الخارجية: خدمة "الأحوال بالخارج" ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين

في استخراج بطاقات هويتهم الوطنية من خلال ممثليات المملكة

رحبت وزارة الخارجية بإطلاق وزارة الداخلية خدمة "الأحوال بالخارج" التي دشنها وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب، حيث ستقدم هذه الخدمة تسهيلات كبيرة للمواطنين في استخراج بطاقات هويتهم الوطنية من خلال ممثليات المملكة في الخارج وبدون الحاجة لقدومهم للمملكة لإنجازها.

وأضاف الدكتور كاتب أن الممثليات تعمل على استكمال التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير كافة التسهيلات لتحقيق الهدف بعون الله تعالى، حيث تأتي هذه الخدمة مكملة لما قامت به مؤخراً وزارة العدل بخصوص إصدار الصكوك والوكالات بنفس الأسلوب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخارجية: خدمة "الأحوال بالخارج" ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين
سبق

رحبت وزارة الخارجية بإطلاق وزارة الداخلية خدمة "الأحوال بالخارج" التي دشنها وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب، حيث ستقدم هذه الخدمة تسهيلات كبيرة للمواطنين في استخراج بطاقات هويتهم الوطنية من خلال ممثليات المملكة في الخارج وبدون الحاجة لقدومهم للمملكة لإنجازها.

وأضاف الدكتور كاتب أن الممثليات تعمل على استكمال التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير كافة التسهيلات لتحقيق الهدف بعون الله تعالى، حيث تأتي هذه الخدمة مكملة لما قامت به مؤخراً وزارة العدل بخصوص إصدار الصكوك والوكالات بنفس الأسلوب.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
01:59 AM

الخارجية: خدمة "الأحوال بالخارج" ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين

في استخراج بطاقات هويتهم الوطنية من خلال ممثليات المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رحبت وزارة الخارجية بإطلاق وزارة الداخلية خدمة "الأحوال بالخارج" التي دشنها وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب، حيث ستقدم هذه الخدمة تسهيلات كبيرة للمواطنين في استخراج بطاقات هويتهم الوطنية من خلال ممثليات المملكة في الخارج وبدون الحاجة لقدومهم للمملكة لإنجازها.

وأضاف الدكتور كاتب أن الممثليات تعمل على استكمال التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير كافة التسهيلات لتحقيق الهدف بعون الله تعالى، حيث تأتي هذه الخدمة مكملة لما قامت به مؤخراً وزارة العدل بخصوص إصدار الصكوك والوكالات بنفس الأسلوب.

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