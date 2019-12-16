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"قرقاش": سياسة المحاور تجاه "التعاون الإسلامي" قصيرة وعديمة الحكمة

أكّد أن محاولات إضعاف المنظمة ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله

حذّر وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة د. أنور قرقاش؛ من أن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله.

وقال "قرقاش": سياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة.

وتابع: يبقى الإجماع ووحدة الكلمة، ورغم صعوبة بلورتها أحيانا، إلا أنها أكثر تأثيراً من المحاور الانتقائية والتفتيت، وستثبت الأيام صحة ذلك.

أنور قرقاش التعاون الإسلامي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قرقاش": سياسة المحاور تجاه "التعاون الإسلامي" قصيرة وعديمة الحكمة
سبق

حذّر وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة د. أنور قرقاش؛ من أن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله.

وقال "قرقاش": سياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة.

وتابع: يبقى الإجماع ووحدة الكلمة، ورغم صعوبة بلورتها أحيانا، إلا أنها أكثر تأثيراً من المحاور الانتقائية والتفتيت، وستثبت الأيام صحة ذلك.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
12:47 PM

"قرقاش": سياسة المحاور تجاه "التعاون الإسلامي" قصيرة وعديمة الحكمة

أكّد أن محاولات إضعاف المنظمة ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة د. أنور قرقاش؛ من أن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله.

وقال "قرقاش": سياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة.

وتابع: يبقى الإجماع ووحدة الكلمة، ورغم صعوبة بلورتها أحيانا، إلا أنها أكثر تأثيراً من المحاور الانتقائية والتفتيت، وستثبت الأيام صحة ذلك.

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