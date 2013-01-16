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"الغامدي" للمرتبة الثالثة عشرة

صدرت موافقة أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف الدكتور منصور بن عبدالله الزامل على ترقية حسين بن محمد الغامدي بالمرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام خدمات المستفيدين.

وقدّم "الغامدي" شكره لأمين عام المكتبة المكلف ونائبه سليمان بن يوسف المسعود على هذه الثقة، وأن تكون حافزاً لبذل المزيد من الجد والاجتهاد وتحقيق مزيد من التطلعات والنجاحات.

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"الغامدي" للمرتبة الثالثة عشرة
سبق

صدرت موافقة أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف الدكتور منصور بن عبدالله الزامل على ترقية حسين بن محمد الغامدي بالمرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام خدمات المستفيدين.

وقدّم "الغامدي" شكره لأمين عام المكتبة المكلف ونائبه سليمان بن يوسف المسعود على هذه الثقة، وأن تكون حافزاً لبذل المزيد من الجد والاجتهاد وتحقيق مزيد من التطلعات والنجاحات.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
02:13 PM

"الغامدي" للمرتبة الثالثة عشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت موافقة أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف الدكتور منصور بن عبدالله الزامل على ترقية حسين بن محمد الغامدي بالمرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام خدمات المستفيدين.

وقدّم "الغامدي" شكره لأمين عام المكتبة المكلف ونائبه سليمان بن يوسف المسعود على هذه الثقة، وأن تكون حافزاً لبذل المزيد من الجد والاجتهاد وتحقيق مزيد من التطلعات والنجاحات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,581
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,477
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,684

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