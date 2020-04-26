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"إغاثي الملك سلمان" في قلب "كارثة سيول عدن".. 3 شاحنات إيوائية تصل المتضررين

تحمل 200 خيمة وملحقاتها من البسط والأغطية.. وبالخلفية آلاف السلال الغذائية والأطنان

وصلت، أمس، إلى مدينة عدن ثلاث شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل مواد إيوائية للمتضررين من كارثة الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت الأسبوع الماضي، متسببة في أضرار في الأرواح والممتلكات في بعض أحياء المدينة.

وتحمل الشاحنات 200 خيمة وملحقاتها من البسط والأغطية، سيتم توزيعها على المتضررين من السكان المحليين والنازحين بعدن.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق، أمس الأول، حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن، تشتمل على 3.140 سلة غذائية، تزن 232 طنًّا و360 كيلو غرامًا، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، و170 خيمة و600 بساط و1.020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 18.840 فردًا بعدن.

كما قام المركز بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي، شَمِلت توزيع 1.763 سلة غذائية، تزن 130 طنًّا و462 كيلو غرامًا، و80 خيمة و600 بساط و640 حقيبة إيوائية طارئة استفاد منها 10.578 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة في المركز؛ للوقوف مع أبناء الشعب اليمني خلال مختلف الأزمات والظروف.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليمن

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"إغاثي الملك سلمان" في قلب "كارثة سيول عدن".. 3 شاحنات إيوائية تصل المتضررين
سبق

وصلت، أمس، إلى مدينة عدن ثلاث شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل مواد إيوائية للمتضررين من كارثة الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت الأسبوع الماضي، متسببة في أضرار في الأرواح والممتلكات في بعض أحياء المدينة.

وتحمل الشاحنات 200 خيمة وملحقاتها من البسط والأغطية، سيتم توزيعها على المتضررين من السكان المحليين والنازحين بعدن.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق، أمس الأول، حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن، تشتمل على 3.140 سلة غذائية، تزن 232 طنًّا و360 كيلو غرامًا، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، و170 خيمة و600 بساط و1.020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 18.840 فردًا بعدن.

كما قام المركز بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي، شَمِلت توزيع 1.763 سلة غذائية، تزن 130 طنًّا و462 كيلو غرامًا، و80 خيمة و600 بساط و640 حقيبة إيوائية طارئة استفاد منها 10.578 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة في المركز؛ للوقوف مع أبناء الشعب اليمني خلال مختلف الأزمات والظروف.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:27 AM

"إغاثي الملك سلمان" في قلب "كارثة سيول عدن".. 3 شاحنات إيوائية تصل المتضررين

تحمل 200 خيمة وملحقاتها من البسط والأغطية.. وبالخلفية آلاف السلال الغذائية والأطنان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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وصلت، أمس، إلى مدينة عدن ثلاث شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل مواد إيوائية للمتضررين من كارثة الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت الأسبوع الماضي، متسببة في أضرار في الأرواح والممتلكات في بعض أحياء المدينة.

وتحمل الشاحنات 200 خيمة وملحقاتها من البسط والأغطية، سيتم توزيعها على المتضررين من السكان المحليين والنازحين بعدن.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق، أمس الأول، حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن، تشتمل على 3.140 سلة غذائية، تزن 232 طنًّا و360 كيلو غرامًا، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، و170 خيمة و600 بساط و1.020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 18.840 فردًا بعدن.

كما قام المركز بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي، شَمِلت توزيع 1.763 سلة غذائية، تزن 130 طنًّا و462 كيلو غرامًا، و80 خيمة و600 بساط و640 حقيبة إيوائية طارئة استفاد منها 10.578 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة في المركز؛ للوقوف مع أبناء الشعب اليمني خلال مختلف الأزمات والظروف.

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