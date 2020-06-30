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إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة تعرض لحادث مروري

تم اجراء عملية جراحية دقيقة لفتح الصدر لإيقاف النزيف

مكّن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة العام من إنقاذ مريض أُحضر للطوارئ إثر تعرضه لحادث مروري، نتج عنه كسر بالضلوع ونزيف شديد في الجهة اليسرى من الصدر، وتجمع دموي شديد تحت الترقوة اليسرى، وكسر بالكاحل الأيمن.

وتم على الفور مباشرة الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحالة ونقل الدم للمريض وإجراء عملية جراحية دقيقة لفتح الصدر لإيقاف النزيف.

وأجرى العملية استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور عبدالعزيز شاهر، واستشاري الجراحة العامة الدكتور عمار علوي، وأخصائي التخدير الدكتور أسامة حسن، وأخصائي الجراحة الدكتور عمران ظهور.

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إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة تعرض لحادث مروري
سبق

مكّن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة العام من إنقاذ مريض أُحضر للطوارئ إثر تعرضه لحادث مروري، نتج عنه كسر بالضلوع ونزيف شديد في الجهة اليسرى من الصدر، وتجمع دموي شديد تحت الترقوة اليسرى، وكسر بالكاحل الأيمن.

وتم على الفور مباشرة الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحالة ونقل الدم للمريض وإجراء عملية جراحية دقيقة لفتح الصدر لإيقاف النزيف.

وأجرى العملية استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور عبدالعزيز شاهر، واستشاري الجراحة العامة الدكتور عمار علوي، وأخصائي التخدير الدكتور أسامة حسن، وأخصائي الجراحة الدكتور عمران ظهور.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
06:03 PM

إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة تعرض لحادث مروري

تم اجراء عملية جراحية دقيقة لفتح الصدر لإيقاف النزيف

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بندر آل عوض - عسير
0
748

مكّن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة العام من إنقاذ مريض أُحضر للطوارئ إثر تعرضه لحادث مروري، نتج عنه كسر بالضلوع ونزيف شديد في الجهة اليسرى من الصدر، وتجمع دموي شديد تحت الترقوة اليسرى، وكسر بالكاحل الأيمن.

وتم على الفور مباشرة الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحالة ونقل الدم للمريض وإجراء عملية جراحية دقيقة لفتح الصدر لإيقاف النزيف.

وأجرى العملية استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور عبدالعزيز شاهر، واستشاري الجراحة العامة الدكتور عمار علوي، وأخصائي التخدير الدكتور أسامة حسن، وأخصائي الجراحة الدكتور عمران ظهور.

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