الاتحاد يواجه بني ياس في مباراة ودية

لاستثمار فترة التوقف

يخوض فريق الاتحاد اليوم مباراة ودية ضد فريق بني ياس الإماراتي ضمن معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة أبو ظبي لاستغلال فترة التوقف الحالية تحضيراً لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد استئنافه.

على الصعيد الميداني واصل المدرب رامون دياز قيادة تمارين الفريق وتحضيراته وسط غياب المحترف البرازيلي رومارينهو حيث نال إذناً مسبقاً من إدارة الفريق لزيارة زوجته التي ترقد في أحد مستشفيات أبوظبي.

على صعيد متصل يقوم الجهاز الطبي بعمل مزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مستوى إصابة الثنائي كارلوس فيلانويفا وجمال باجندوح وينتظر أن تعلن في اليومين المقبلين.