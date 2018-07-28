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سريلانكا.. شخص محظوظ يكتشف "كنزًا" بالصدفة في حديقة منزله

أكبر حجر من الياقوت الأزرق في العالم قيمته 72 مليون جنيه إسترليني

عن طريق الصدفة، وبينما كانوا يحفرون بئرًا في حديقة شخص يقيم في مدينة راتنابورا بسريلانكا، عثر عمال على أكبر حجر من الياقوت الأزرق في العالم.

ويبلغ وزن الحجر 510 كيلوغرامات، وقدّر خبراء قيمته بنحو 72 مليون جنيه إسترليني، وقد نقل لخزنة بأحد المصارف في كولومبو.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن مالك العقار الذي تم العثور فيه على الياقوتة العملاقة، والذي كشف فقط عن اسمه الأول جاماجي قوله: "أعلَمَنا أحد العمال الذين كانوا يعملون على حفر بئر في حديقتي، بوجود بعض الأحجار التي تبدو براقة". وتبع استخراج الحجر الثمين العملاق عملية إزالة الشوائب، كي يتمكن خبراء الأحجار الكريمة من تحليل جودتها والتصديق عليها.

وعلّقت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا على "الاكتشاف الثمين"، بشكل مقتضب خوفًا من إقدام كثيرين على الحفر في المنطقة التي عُثر فيها على الحجر؛ ولكنها قالت "إنه الأكبر في العالم؛ حيث يبلغ طوله 100 سنتيمتر، وعرضه 72 سنتيمترًا، وارتفاعه 50 سنتيمتراً"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ووفق عالمة الأحجار الكريمة الدكتورة جاميني زويسا، فقد يكون عمر الحجر حوالى 400 مليون سنة.

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سريلانكا.. شخص محظوظ يكتشف "كنزًا" بالصدفة في حديقة منزله
سبق

عن طريق الصدفة، وبينما كانوا يحفرون بئرًا في حديقة شخص يقيم في مدينة راتنابورا بسريلانكا، عثر عمال على أكبر حجر من الياقوت الأزرق في العالم.

ويبلغ وزن الحجر 510 كيلوغرامات، وقدّر خبراء قيمته بنحو 72 مليون جنيه إسترليني، وقد نقل لخزنة بأحد المصارف في كولومبو.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن مالك العقار الذي تم العثور فيه على الياقوتة العملاقة، والذي كشف فقط عن اسمه الأول جاماجي قوله: "أعلَمَنا أحد العمال الذين كانوا يعملون على حفر بئر في حديقتي، بوجود بعض الأحجار التي تبدو براقة". وتبع استخراج الحجر الثمين العملاق عملية إزالة الشوائب، كي يتمكن خبراء الأحجار الكريمة من تحليل جودتها والتصديق عليها.

وعلّقت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا على "الاكتشاف الثمين"، بشكل مقتضب خوفًا من إقدام كثيرين على الحفر في المنطقة التي عُثر فيها على الحجر؛ ولكنها قالت "إنه الأكبر في العالم؛ حيث يبلغ طوله 100 سنتيمتر، وعرضه 72 سنتيمترًا، وارتفاعه 50 سنتيمتراً"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ووفق عالمة الأحجار الكريمة الدكتورة جاميني زويسا، فقد يكون عمر الحجر حوالى 400 مليون سنة.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
01:17 PM

سريلانكا.. شخص محظوظ يكتشف "كنزًا" بالصدفة في حديقة منزله

أكبر حجر من الياقوت الأزرق في العالم قيمته 72 مليون جنيه إسترليني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عن طريق الصدفة، وبينما كانوا يحفرون بئرًا في حديقة شخص يقيم في مدينة راتنابورا بسريلانكا، عثر عمال على أكبر حجر من الياقوت الأزرق في العالم.

ويبلغ وزن الحجر 510 كيلوغرامات، وقدّر خبراء قيمته بنحو 72 مليون جنيه إسترليني، وقد نقل لخزنة بأحد المصارف في كولومبو.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن مالك العقار الذي تم العثور فيه على الياقوتة العملاقة، والذي كشف فقط عن اسمه الأول جاماجي قوله: "أعلَمَنا أحد العمال الذين كانوا يعملون على حفر بئر في حديقتي، بوجود بعض الأحجار التي تبدو براقة". وتبع استخراج الحجر الثمين العملاق عملية إزالة الشوائب، كي يتمكن خبراء الأحجار الكريمة من تحليل جودتها والتصديق عليها.

وعلّقت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا على "الاكتشاف الثمين"، بشكل مقتضب خوفًا من إقدام كثيرين على الحفر في المنطقة التي عُثر فيها على الحجر؛ ولكنها قالت "إنه الأكبر في العالم؛ حيث يبلغ طوله 100 سنتيمتر، وعرضه 72 سنتيمترًا، وارتفاعه 50 سنتيمتراً"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ووفق عالمة الأحجار الكريمة الدكتورة جاميني زويسا، فقد يكون عمر الحجر حوالى 400 مليون سنة.

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