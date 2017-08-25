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"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

دراسة أمريكية تحذر: غير الملقحين أكثر عرضة بـ29 مرة لدخول المستشفيات

خطر تعرضهم للإصابة بكورونا يفوق الحاصلين على اللقاح بخمس مرات

أثبتت دراسة أجرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية أن من لم يتلقّوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أكثر عرضة بـ29 مرة للدخول إلى المستشفيات؛ بسبب مضاعفات إصابتهم أكثر من الملقحين.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نتائج الدراسة التي استندت إلى بيانات لأكثر من 43 ألف حالة إصابة بكورونا في مدينة لوس أنجلوس في الفترة ما بين 1 مايو حتى 25 يوليو.

القائمون على الدراسة أوضحوا بحسب "سبوتنك عربي" أن أولئك الذين لم يتم تلقيحهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا بخمس مرات تقريباً من أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، وتبين أن معدلات دخول المستشفى بين غير الملقحين كانت أعلى بـ29.2 مرة من معدلاتها بين الملقحين.

وصرحت مديرة مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، روشيل والينسكي، في بيان أن "هذه البيانات تؤكد أنك إن لم تتلقّ اللقاح بعد، فأنت من بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر"، مؤكدة أنها "لا تقلل من شأن المخاطر وأن العواقب الوخيمة لهذا الفيروس. اللقاحات هي أفضل وسيلة للسيطرة على هذا الوباء".

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية جهودها لتطعيم أكبر عدد من الأمريكيين بلقاحات فيروس كورونا المستجد، لمنع انتشار السلالات الجديدة من الفيروس وخاصة سلالة "دلتا".

وأعدّت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إحصاء يرصد عدد جرعات اللقاح التي تم أخذها وعدد الجرعات التي تم توزيعها حتى أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".


وتكشف إحصاءات مراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم إعطاء أكثر من 363 مليون جرعة لقاح، في حين وصل عدد الجرعات التي تم توزيعها حتى الآن إلى أكثر من 428 مليون جرعة.

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دراسة أمريكية تحذر: غير الملقحين أكثر عرضة بـ29 مرة لدخول المستشفيات
سبق

أثبتت دراسة أجرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية أن من لم يتلقّوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أكثر عرضة بـ29 مرة للدخول إلى المستشفيات؛ بسبب مضاعفات إصابتهم أكثر من الملقحين.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نتائج الدراسة التي استندت إلى بيانات لأكثر من 43 ألف حالة إصابة بكورونا في مدينة لوس أنجلوس في الفترة ما بين 1 مايو حتى 25 يوليو.

القائمون على الدراسة أوضحوا بحسب "سبوتنك عربي" أن أولئك الذين لم يتم تلقيحهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا بخمس مرات تقريباً من أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، وتبين أن معدلات دخول المستشفى بين غير الملقحين كانت أعلى بـ29.2 مرة من معدلاتها بين الملقحين.

وصرحت مديرة مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، روشيل والينسكي، في بيان أن "هذه البيانات تؤكد أنك إن لم تتلقّ اللقاح بعد، فأنت من بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر"، مؤكدة أنها "لا تقلل من شأن المخاطر وأن العواقب الوخيمة لهذا الفيروس. اللقاحات هي أفضل وسيلة للسيطرة على هذا الوباء".

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية جهودها لتطعيم أكبر عدد من الأمريكيين بلقاحات فيروس كورونا المستجد، لمنع انتشار السلالات الجديدة من الفيروس وخاصة سلالة "دلتا".

وأعدّت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إحصاء يرصد عدد جرعات اللقاح التي تم أخذها وعدد الجرعات التي تم توزيعها حتى أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".


وتكشف إحصاءات مراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم إعطاء أكثر من 363 مليون جرعة لقاح، في حين وصل عدد الجرعات التي تم توزيعها حتى الآن إلى أكثر من 428 مليون جرعة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
02:22 PM

دراسة أمريكية تحذر: غير الملقحين أكثر عرضة بـ29 مرة لدخول المستشفيات

خطر تعرضهم للإصابة بكورونا يفوق الحاصلين على اللقاح بخمس مرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثبتت دراسة أجرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية أن من لم يتلقّوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أكثر عرضة بـ29 مرة للدخول إلى المستشفيات؛ بسبب مضاعفات إصابتهم أكثر من الملقحين.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نتائج الدراسة التي استندت إلى بيانات لأكثر من 43 ألف حالة إصابة بكورونا في مدينة لوس أنجلوس في الفترة ما بين 1 مايو حتى 25 يوليو.

القائمون على الدراسة أوضحوا بحسب "سبوتنك عربي" أن أولئك الذين لم يتم تلقيحهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا بخمس مرات تقريباً من أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، وتبين أن معدلات دخول المستشفى بين غير الملقحين كانت أعلى بـ29.2 مرة من معدلاتها بين الملقحين.

وصرحت مديرة مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، روشيل والينسكي، في بيان أن "هذه البيانات تؤكد أنك إن لم تتلقّ اللقاح بعد، فأنت من بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر"، مؤكدة أنها "لا تقلل من شأن المخاطر وأن العواقب الوخيمة لهذا الفيروس. اللقاحات هي أفضل وسيلة للسيطرة على هذا الوباء".

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية جهودها لتطعيم أكبر عدد من الأمريكيين بلقاحات فيروس كورونا المستجد، لمنع انتشار السلالات الجديدة من الفيروس وخاصة سلالة "دلتا".

وأعدّت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إحصاء يرصد عدد جرعات اللقاح التي تم أخذها وعدد الجرعات التي تم توزيعها حتى أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".


وتكشف إحصاءات مراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم إعطاء أكثر من 363 مليون جرعة لقاح، في حين وصل عدد الجرعات التي تم توزيعها حتى الآن إلى أكثر من 428 مليون جرعة.

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