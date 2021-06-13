"عسيري" مديرًا لشرطة "الشرفية" بجدة

صدر قرار بتعيين المقدم بندر محمد عسيري مديرًا لقسم الشرفية بمحافظة جدة.
ويعد المقدم "عسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.
صدر قرار بتعيين المقدم بندر محمد عسيري مديرًا لقسم الشرفية بمحافظة جدة.
ويعد المقدم "عسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.
صدر قرار بتعيين المقدم بندر محمد عسيري مديرًا لقسم الشرفية بمحافظة جدة.
ويعد المقدم "عسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.
صدر قرار بتعيين المقدم بندر محمد عسيري مديرًا لقسم الشرفية بمحافظة جدة.
ويعد المقدم "عسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.