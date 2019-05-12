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وزارة الداخلية : منع التجول في محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتبارًا من اليوم

للباحة و5 محافظات تابعة.. تنبيه من "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة

حالة تستمر حتى 9 مساءً مصحوبة بتدنٍ في مدي الرؤية.. و"المدني" تدعو إلى الحيطة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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للباحة و5 محافظات تابعة.. تنبيه من "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:40 AM

للباحة و5 محافظات تابعة.. تنبيه من "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة

حالة تستمر حتى 9 مساءً مصحوبة بتدنٍ في مدي الرؤية.. و"المدني" تدعو إلى الحيطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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1,449

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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