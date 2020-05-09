النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"برالرياض" توزع 30 ألف سلة رمضانية على متضررى "كورونا "

تشارك جمعية البر بالرياض بكافة فروعها وبموافقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مبادرة "غذاؤنا واحد" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كأولى مبادرات الصندوق المجتمعي بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية ومجلس المؤسسات الأهلية.

وقال الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر ناصر بن غشيان إن الجمعية كانت سباقة وفاعلة في مبادرة "غذاؤنا واحد"، حيث ساهمت بمليون ريال دعما للأسر المتضررة في محافظات منطقة الرياض بموافقة أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن بندر حفظه الله.

وأوضح “بن غشيان” أن الجمعية ساهمت مع جمعيات البر بمحافظات منطقة الرياض بتوزيع 30 ألف سلة غذائية كان نصيب جمعية البر بالرياض منها يزيد على 12 ألف سلة، كما قامت بتوزيع أكثر من ٥٥ ألف وجبة وكذلك وزعت ٨٥٠٠ كرتون تمر إضافة إلى توزيع اللحوم وسلات الخضار وغيرها.

واختتم "بن غشيان" أن هناك مشروعًا آخر ضخمًا وهو مبادرة تفطير صائم للمسجلين في الجمعية والذين يصرف لهم مساعدات دورية قرابة ٢٠ ألف مستفيد، والذين سجلوا في أثناء الأزمة بلغ أكثر من ٧ آلاف مستفيد، سائلين الله التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"برالرياض" توزع 30 ألف سلة رمضانية على متضررى "كورونا "
سبق

تشارك جمعية البر بالرياض بكافة فروعها وبموافقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مبادرة "غذاؤنا واحد" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كأولى مبادرات الصندوق المجتمعي بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية ومجلس المؤسسات الأهلية.

وقال الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر ناصر بن غشيان إن الجمعية كانت سباقة وفاعلة في مبادرة "غذاؤنا واحد"، حيث ساهمت بمليون ريال دعما للأسر المتضررة في محافظات منطقة الرياض بموافقة أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن بندر حفظه الله.

وأوضح “بن غشيان” أن الجمعية ساهمت مع جمعيات البر بمحافظات منطقة الرياض بتوزيع 30 ألف سلة غذائية كان نصيب جمعية البر بالرياض منها يزيد على 12 ألف سلة، كما قامت بتوزيع أكثر من ٥٥ ألف وجبة وكذلك وزعت ٨٥٠٠ كرتون تمر إضافة إلى توزيع اللحوم وسلات الخضار وغيرها.

واختتم "بن غشيان" أن هناك مشروعًا آخر ضخمًا وهو مبادرة تفطير صائم للمسجلين في الجمعية والذين يصرف لهم مساعدات دورية قرابة ٢٠ ألف مستفيد، والذين سجلوا في أثناء الأزمة بلغ أكثر من ٧ آلاف مستفيد، سائلين الله التوفيق والسداد.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
10:35 PM

"برالرياض" توزع 30 ألف سلة رمضانية على متضررى "كورونا "

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
22

تشارك جمعية البر بالرياض بكافة فروعها وبموافقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مبادرة "غذاؤنا واحد" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كأولى مبادرات الصندوق المجتمعي بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية ومجلس المؤسسات الأهلية.

وقال الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر ناصر بن غشيان إن الجمعية كانت سباقة وفاعلة في مبادرة "غذاؤنا واحد"، حيث ساهمت بمليون ريال دعما للأسر المتضررة في محافظات منطقة الرياض بموافقة أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن بندر حفظه الله.

وأوضح “بن غشيان” أن الجمعية ساهمت مع جمعيات البر بمحافظات منطقة الرياض بتوزيع 30 ألف سلة غذائية كان نصيب جمعية البر بالرياض منها يزيد على 12 ألف سلة، كما قامت بتوزيع أكثر من ٥٥ ألف وجبة وكذلك وزعت ٨٥٠٠ كرتون تمر إضافة إلى توزيع اللحوم وسلات الخضار وغيرها.

واختتم "بن غشيان" أن هناك مشروعًا آخر ضخمًا وهو مبادرة تفطير صائم للمسجلين في الجمعية والذين يصرف لهم مساعدات دورية قرابة ٢٠ ألف مستفيد، والذين سجلوا في أثناء الأزمة بلغ أكثر من ٧ آلاف مستفيد، سائلين الله التوفيق والسداد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,064
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,232
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,155

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة