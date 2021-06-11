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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق

بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إعادة افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 125 يوماً، 1547 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة، اليوم الجمعة، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها: خمسة مساجد بمنطقة عسير، وثلاثة مساجد بمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف.

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وأكدت على الجميع في حال رصد جوانب قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله أو في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

وأوضحت أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله، وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين، واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق
سبق

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إعادة افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 125 يوماً، 1547 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة، اليوم الجمعة، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها: خمسة مساجد بمنطقة عسير، وثلاثة مساجد بمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف.

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وأكدت على الجميع في حال رصد جوانب قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله أو في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

وأوضحت أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله، وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين، واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
02:30 PM

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق

بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

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عبدالله العنزي - الرياض
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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إعادة افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 125 يوماً، 1547 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة، اليوم الجمعة، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها: خمسة مساجد بمنطقة عسير، وثلاثة مساجد بمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف.

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وأكدت على الجميع في حال رصد جوانب قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله أو في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

وأوضحت أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله، وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين، واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

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