وأسفرت الجولات في بلدية المعابدة، عن إشعار 13 منشأة تجارية، وإغلاق 8 أخرى لعدة مخالفات؛ من أهمها: عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عدم تجديد الرخصة التشغيلية.

واصلت وكالة البلديات -ممثلةً في البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقات البلديات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

مكة.. إغلاق 8 منشآت وإشعار 13 أخرى لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية عبدالرزاق البجالي سبق 2021-01-06 واصلت وكالة البلديات -ممثلةً في البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقات البلديات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية. وأسفرت الجولات في بلدية المعابدة، عن إشعار 13 منشأة تجارية، وإغلاق 8 أخرى لعدة مخالفات؛ من أهمها: عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عدم تجديد الرخصة التشغيلية.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 01:10 PM

مكة.. إغلاق 8 منشآت وإشعار 13 أخرى لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية ضِمن جهود الأمانة للحفاظ على الصحة العامة والتصدي لفيروس كورونا





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واصلت وكالة البلديات -ممثلةً في البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقات البلديات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وأسفرت الجولات في بلدية المعابدة، عن إشعار 13 منشأة تجارية، وإغلاق 8 أخرى لعدة مخالفات؛ من أهمها: عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عدم تجديد الرخصة التشغيلية.