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"الشريف" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الثلاثاء، قراراً بتكليف رعد بن محمد الشريف، مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام، لمدة عام.

ورفع "الشريف" شكره وتقديره لـ"القويحص"، قائلاً إنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي ومنسوبي أمانة العاصمة المقدسة، وبما يحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية لخدمة الوطن.

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"الشريف" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة
سبق

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الثلاثاء، قراراً بتكليف رعد بن محمد الشريف، مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام، لمدة عام.

ورفع "الشريف" شكره وتقديره لـ"القويحص"، قائلاً إنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي ومنسوبي أمانة العاصمة المقدسة، وبما يحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية لخدمة الوطن.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:24 PM

"الشريف" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الثلاثاء، قراراً بتكليف رعد بن محمد الشريف، مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام، لمدة عام.

ورفع "الشريف" شكره وتقديره لـ"القويحص"، قائلاً إنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي ومنسوبي أمانة العاصمة المقدسة، وبما يحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية لخدمة الوطن.

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