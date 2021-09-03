النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك خالد.. إنهاء إجراءات قبول 1200 طالب وطالبة وبث الجداول الدراسية بالدراسات العليا

"آل فائع": العمادة تتابع مع كليات الجامعة كل ما يتعلق بانتظام العملية التعليمية

أنهت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد إجراءات القبول لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، في جميع التخصصات، للعام الجامعي 1443هـ، وبثّ الجداول الدراسية، والانتهاء من استقبال طلبات تأجيل القبول للطلاب والطالبات المقبولين حديثاً.

وأبان عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع؛ أن عدد المقبولين والمقبولات في جميع البرامج لهذا العام بلغ 1210 طلاب وطالبات، مشيراً إلى أن العمادة تتابع مع كليات الجامعة كل ما يتعلق بانتظام العملية التعليمية، حيث تمت زيارة عدد من الكليات للاطمئنان على جاهزيتها للعودة الحضورية الآمنة وبدء العام الجامعي الجديد، والتأكد من تطبيق جميع الاحترازات والتدابير الوقائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الملك خالد.. إنهاء إجراءات قبول 1200 طالب وطالبة وبث الجداول الدراسية بالدراسات العليا
سبق

أنهت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد إجراءات القبول لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، في جميع التخصصات، للعام الجامعي 1443هـ، وبثّ الجداول الدراسية، والانتهاء من استقبال طلبات تأجيل القبول للطلاب والطالبات المقبولين حديثاً.

وأبان عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع؛ أن عدد المقبولين والمقبولات في جميع البرامج لهذا العام بلغ 1210 طلاب وطالبات، مشيراً إلى أن العمادة تتابع مع كليات الجامعة كل ما يتعلق بانتظام العملية التعليمية، حيث تمت زيارة عدد من الكليات للاطمئنان على جاهزيتها للعودة الحضورية الآمنة وبدء العام الجامعي الجديد، والتأكد من تطبيق جميع الاحترازات والتدابير الوقائية.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
01:47 PM

جامعة الملك خالد.. إنهاء إجراءات قبول 1200 طالب وطالبة وبث الجداول الدراسية بالدراسات العليا

"آل فائع": العمادة تتابع مع كليات الجامعة كل ما يتعلق بانتظام العملية التعليمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
497

أنهت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد إجراءات القبول لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، في جميع التخصصات، للعام الجامعي 1443هـ، وبثّ الجداول الدراسية، والانتهاء من استقبال طلبات تأجيل القبول للطلاب والطالبات المقبولين حديثاً.

وأبان عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع؛ أن عدد المقبولين والمقبولات في جميع البرامج لهذا العام بلغ 1210 طلاب وطالبات، مشيراً إلى أن العمادة تتابع مع كليات الجامعة كل ما يتعلق بانتظام العملية التعليمية، حيث تمت زيارة عدد من الكليات للاطمئنان على جاهزيتها للعودة الحضورية الآمنة وبدء العام الجامعي الجديد، والتأكد من تطبيق جميع الاحترازات والتدابير الوقائية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,293
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,526
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,765
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,733

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة