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خط ساخن بـ"تعليم الأفلاج" لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور

لتقديم الدعم الفني والتقني لهم "عن بعد"

أطلقت إدارة تعليم الأفلاج، خدمة على مدار الساعة، لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور التقنية "عن بعد"، وتقديم الدعم الفني والتقني لهم.

وبثت إدارة التعليم، رسالة عبر حسابها في "تويتر"، أكدت خلالها استقبال استفسارات المجتمع التعليمي لحل أي إشكالية تقنية قد تواجهم، معلناً في ذلك وسائل التواصل للجميع.

كما أعلنت مدارس المحافظة في "تويتر"، تقديم الدعم الفني لكل طالب وطالبة، موضحة في ذلك وسيلة التواصل لكل مدرسة، والتي يمكن للطالب أو ولي أمره تقديم الاستفسار والتواصل من خلالها، لتلقي إرشادات الدخول على منصة "روضتي" أو "مدرستي"، ومعالجة أي مشكلة تقنية قد تواجهم في عملية الدخول على المنصة أو التيمز وغيرها من الاستفسارات التعليمية الأخرى.

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خط ساخن بـ"تعليم الأفلاج" لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور
سبق

أطلقت إدارة تعليم الأفلاج، خدمة على مدار الساعة، لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور التقنية "عن بعد"، وتقديم الدعم الفني والتقني لهم.

وبثت إدارة التعليم، رسالة عبر حسابها في "تويتر"، أكدت خلالها استقبال استفسارات المجتمع التعليمي لحل أي إشكالية تقنية قد تواجهم، معلناً في ذلك وسائل التواصل للجميع.

كما أعلنت مدارس المحافظة في "تويتر"، تقديم الدعم الفني لكل طالب وطالبة، موضحة في ذلك وسيلة التواصل لكل مدرسة، والتي يمكن للطالب أو ولي أمره تقديم الاستفسار والتواصل من خلالها، لتلقي إرشادات الدخول على منصة "روضتي" أو "مدرستي"، ومعالجة أي مشكلة تقنية قد تواجهم في عملية الدخول على المنصة أو التيمز وغيرها من الاستفسارات التعليمية الأخرى.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:42 PM

خط ساخن بـ"تعليم الأفلاج" لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور

لتقديم الدعم الفني والتقني لهم "عن بعد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أطلقت إدارة تعليم الأفلاج، خدمة على مدار الساعة، لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور التقنية "عن بعد"، وتقديم الدعم الفني والتقني لهم.

وبثت إدارة التعليم، رسالة عبر حسابها في "تويتر"، أكدت خلالها استقبال استفسارات المجتمع التعليمي لحل أي إشكالية تقنية قد تواجهم، معلناً في ذلك وسائل التواصل للجميع.

كما أعلنت مدارس المحافظة في "تويتر"، تقديم الدعم الفني لكل طالب وطالبة، موضحة في ذلك وسيلة التواصل لكل مدرسة، والتي يمكن للطالب أو ولي أمره تقديم الاستفسار والتواصل من خلالها، لتلقي إرشادات الدخول على منصة "روضتي" أو "مدرستي"، ومعالجة أي مشكلة تقنية قد تواجهم في عملية الدخول على المنصة أو التيمز وغيرها من الاستفسارات التعليمية الأخرى.

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