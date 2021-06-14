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مطالبات لوزير التعليم بتمديد إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي

ممن فاتهم التقديم من المعلمين والمعلمات.. قالوا إنهم فوجئوا بالتغيير

طالَبَ العديد من المعلمين والمعلمات ممن فاتهم إدخال رغبات النقل الخارجي أو الداخلي لهذا العام، وزيرَ التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة إدخال الرغبات بعد إغلاق النظام يوم السبت الماضي.

وأوضح عدد من المعلمين والمعلمات أن عددًا منهم عبر المواقع التعليمية وحساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي أنهم لم يتمكنوا من إدخال رغبات النقل الخارجي أو الداخلي لأسباب فنية أو لظروف لهم، حيث فوجئوا بالانتقال من برنامج نور إلى ‫نظام فارس، وكذلك وجود إدخال الرغبات وقت الإجازة بعكس الأعوام الماضية أوقات الدوام الرسمي.

وناشد العديد منهم وزير التعليم إعطاءهم فرصة لعدة أيام لتخوفهم من أن تذهب عليهم مفاضلة سنة التقدم وتذهب الآمال أدراج الرياح ، فتمديد إدخال رغبات النقل الخارجي مطلب لهم مراعاة لظروفهم.

وذكروا أن مدة الأيام السبعة التي أتيح فيها إدخال الرغبات غير كافية، فكيف بمن تعرض لظروف أو واجه مشاكل تقنية أو فنية.

يذكر أن وزارة التعليم أتاحت للمعلمين والمعلمات طالبي النقل الخارجي والداخلي إدخال الرغبات لحركتي النقل يوم 25 من شوال الماضي وحتى الثاني من ذي القعدة، الحالي لمدة سبعة أيام على أن يتم إعلان حركة النقل 21 - 11 - 1442هـ.

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مطالبات لوزير التعليم بتمديد إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي
سبق

طالَبَ العديد من المعلمين والمعلمات ممن فاتهم إدخال رغبات النقل الخارجي أو الداخلي لهذا العام، وزيرَ التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة إدخال الرغبات بعد إغلاق النظام يوم السبت الماضي.

وأوضح عدد من المعلمين والمعلمات أن عددًا منهم عبر المواقع التعليمية وحساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي أنهم لم يتمكنوا من إدخال رغبات النقل الخارجي أو الداخلي لأسباب فنية أو لظروف لهم، حيث فوجئوا بالانتقال من برنامج نور إلى ‫نظام فارس، وكذلك وجود إدخال الرغبات وقت الإجازة بعكس الأعوام الماضية أوقات الدوام الرسمي.

وناشد العديد منهم وزير التعليم إعطاءهم فرصة لعدة أيام لتخوفهم من أن تذهب عليهم مفاضلة سنة التقدم وتذهب الآمال أدراج الرياح ، فتمديد إدخال رغبات النقل الخارجي مطلب لهم مراعاة لظروفهم.

وذكروا أن مدة الأيام السبعة التي أتيح فيها إدخال الرغبات غير كافية، فكيف بمن تعرض لظروف أو واجه مشاكل تقنية أو فنية.

يذكر أن وزارة التعليم أتاحت للمعلمين والمعلمات طالبي النقل الخارجي والداخلي إدخال الرغبات لحركتي النقل يوم 25 من شوال الماضي وحتى الثاني من ذي القعدة، الحالي لمدة سبعة أيام على أن يتم إعلان حركة النقل 21 - 11 - 1442هـ.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
04:35 PM

مطالبات لوزير التعليم بتمديد إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي

ممن فاتهم التقديم من المعلمين والمعلمات.. قالوا إنهم فوجئوا بالتغيير

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سعود الدعجاني - الرياض
2
461

طالَبَ العديد من المعلمين والمعلمات ممن فاتهم إدخال رغبات النقل الخارجي أو الداخلي لهذا العام، وزيرَ التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة إدخال الرغبات بعد إغلاق النظام يوم السبت الماضي.

وأوضح عدد من المعلمين والمعلمات أن عددًا منهم عبر المواقع التعليمية وحساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي أنهم لم يتمكنوا من إدخال رغبات النقل الخارجي أو الداخلي لأسباب فنية أو لظروف لهم، حيث فوجئوا بالانتقال من برنامج نور إلى ‫نظام فارس، وكذلك وجود إدخال الرغبات وقت الإجازة بعكس الأعوام الماضية أوقات الدوام الرسمي.

وناشد العديد منهم وزير التعليم إعطاءهم فرصة لعدة أيام لتخوفهم من أن تذهب عليهم مفاضلة سنة التقدم وتذهب الآمال أدراج الرياح ، فتمديد إدخال رغبات النقل الخارجي مطلب لهم مراعاة لظروفهم.

وذكروا أن مدة الأيام السبعة التي أتيح فيها إدخال الرغبات غير كافية، فكيف بمن تعرض لظروف أو واجه مشاكل تقنية أو فنية.

يذكر أن وزارة التعليم أتاحت للمعلمين والمعلمات طالبي النقل الخارجي والداخلي إدخال الرغبات لحركتي النقل يوم 25 من شوال الماضي وحتى الثاني من ذي القعدة، الحالي لمدة سبعة أيام على أن يتم إعلان حركة النقل 21 - 11 - 1442هـ.

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