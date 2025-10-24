مجلس إدارة "الخطوط السعودية" يهنئ "الجاسر" ويكلف "سندي" مديراً عاماً

قدّم للأول الشكر على جهوده وذلك بعد الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للنقل

قدّم مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية التهنئة للمهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ لتعيينه وزيراً للنقل، كما أصدر قراراً بتكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب سامي بن علي سندي بمهام مدير عام المؤسسة.

وقدّم المجلس شكره وتقديره لـ"الجاسر" على جهوده المخلصة خلال توليه منصب مدير عام المؤسسة.

وثمّن المجلس الخطوات التطويرية التي شهدتها المؤسسة خلال فترة إدارته، متمنياً له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

وقد أصدر المجلس، برئاسة الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، قراراً بتكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب سامي بن علي سندي بمهام مدير عام المؤسسة ابتداءً من اليوم الخميس، آملاً له التوفيق والسداد.