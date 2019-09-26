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أخصائي يحذّر من "دعك وحك العين".. تتسبّب بضعف القرنية

أكد أن عمليات الليزك والليزر من أكثر العمليات دقة وأكثرها أمانًا

حذر أخصائي العيون الدكتور أحمد ابن الأمير، من خطورة عادة "دعك وحك العين" لأنها تسبب ضعفًا في القرنية.

وشدد الدكتور الأمير خلال حديثه لبرنامج صباح السعودية على أن الوقاية خير من العلاج، وأن الحك المستمر للعين قد يتسبّب على المدى البعيد في ضعف بالعين أو قرنية مخروطية!

وأوضح أن عمليات الليزك والليزر لتصحيح النظر من أكثر العمليات دقة وأكثرها أمانًا في العالم، مع ضرورة اختيار المريض المناسب للعملية، وتغني عن ارتداء النظارات، مشيرًا إلى أن العمر المناسب للعملية بحسب أغلب التوصيات يكون أكثر من 18 عامًا، وذلك بسبب اكتمال تكوين العين واستقرار النظر.

وأوضح أن غالبية الناس اليوم يعانون من حدوث الجفاف للعيون بسبب استخدام الأجهزة الذكية لفترات طويلة؛ مما يتطلب الأمر أهمية ترطيب العين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أخصائي يحذّر من "دعك وحك العين".. تتسبّب بضعف القرنية
سبق

حذر أخصائي العيون الدكتور أحمد ابن الأمير، من خطورة عادة "دعك وحك العين" لأنها تسبب ضعفًا في القرنية.

وشدد الدكتور الأمير خلال حديثه لبرنامج صباح السعودية على أن الوقاية خير من العلاج، وأن الحك المستمر للعين قد يتسبّب على المدى البعيد في ضعف بالعين أو قرنية مخروطية!

وأوضح أن عمليات الليزك والليزر لتصحيح النظر من أكثر العمليات دقة وأكثرها أمانًا في العالم، مع ضرورة اختيار المريض المناسب للعملية، وتغني عن ارتداء النظارات، مشيرًا إلى أن العمر المناسب للعملية بحسب أغلب التوصيات يكون أكثر من 18 عامًا، وذلك بسبب اكتمال تكوين العين واستقرار النظر.

وأوضح أن غالبية الناس اليوم يعانون من حدوث الجفاف للعيون بسبب استخدام الأجهزة الذكية لفترات طويلة؛ مما يتطلب الأمر أهمية ترطيب العين.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
05:28 PM

أخصائي يحذّر من "دعك وحك العين".. تتسبّب بضعف القرنية

أكد أن عمليات الليزك والليزر من أكثر العمليات دقة وأكثرها أمانًا

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
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حذر أخصائي العيون الدكتور أحمد ابن الأمير، من خطورة عادة "دعك وحك العين" لأنها تسبب ضعفًا في القرنية.

وشدد الدكتور الأمير خلال حديثه لبرنامج صباح السعودية على أن الوقاية خير من العلاج، وأن الحك المستمر للعين قد يتسبّب على المدى البعيد في ضعف بالعين أو قرنية مخروطية!

وأوضح أن عمليات الليزك والليزر لتصحيح النظر من أكثر العمليات دقة وأكثرها أمانًا في العالم، مع ضرورة اختيار المريض المناسب للعملية، وتغني عن ارتداء النظارات، مشيرًا إلى أن العمر المناسب للعملية بحسب أغلب التوصيات يكون أكثر من 18 عامًا، وذلك بسبب اكتمال تكوين العين واستقرار النظر.

وأوضح أن غالبية الناس اليوم يعانون من حدوث الجفاف للعيون بسبب استخدام الأجهزة الذكية لفترات طويلة؛ مما يتطلب الأمر أهمية ترطيب العين.

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