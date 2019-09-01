أكد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن مدارس التوأمة بالحد الجنوبي تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة، في مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي. وقال إنه لذلك جاء توجيه من وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440/1441هـ، وهو طبقه تعليم جازان ووضع الخطط المناسبة لنجاحه بمشيئة الله. وأكد خلال تفقده اليوم لانطلاق الدراسة مع بداية العام الدراسي 1440/ 1441هـ في مدارس الحد الجنوبي بقطاعات العارضة وصامطة بحضور مدير مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات الحد الجنوبي بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران، أن مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تحظى بمتابعة الوزارة لكافة خططها وبرامجها عبر الزيارات الميدانية والخطابات الرسمية التي توضح الخطط المناسبة لكل مرحلة. وبين أن التحديات أو المعوقات لا يمكن أن تقف حائلاً أمام طموحات الأجيال التعليمية وتسابقها لتحقيق آمالها وطموحاتها في ظل دعم ورعاية حكومتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها في كافة أنحاء الوطن. وعبر "أبوهادي" عن شكره لمقام وزارة التعليم وللدكتور قران على الدعم الكبير الذي تجده تلك المدارس والاهتمام البالغ الذي تحظى به، مبينًا أن الزيارة جاءت للوقوف ميدانيًا على انتظام الطلاب وسير الدراسة في جميع الفترات الدراسية، وذلك بعد تطبيق نظام الحصة الكاملة والدوام. وأضاف أن المشاريع الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئات التعليمية والاستغناء عن العديد من الفترات الدراسية المعمول بها حاليًا، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا موفقًا.

"أبو هادي" عن دوام مدارس الحد الجنوبي: مصلحة الطالب أولاً فهد كاملي سبق 2019-09-01 أكد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن مدارس التوأمة بالحد الجنوبي تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة، في مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي.



وقال إنه لذلك جاء توجيه من وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440/1441هـ، وهو طبقه تعليم جازان ووضع الخطط المناسبة لنجاحه بمشيئة الله.



وأكد خلال تفقده اليوم لانطلاق الدراسة مع بداية العام الدراسي 1440/ 1441هـ في مدارس الحد الجنوبي بقطاعات العارضة وصامطة بحضور مدير مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات الحد الجنوبي بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران، أن مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تحظى بمتابعة الوزارة لكافة خططها وبرامجها عبر الزيارات الميدانية والخطابات الرسمية التي توضح الخطط المناسبة لكل مرحلة.



وبين أن التحديات أو المعوقات لا يمكن أن تقف حائلاً أمام طموحات الأجيال التعليمية وتسابقها لتحقيق آمالها وطموحاتها في ظل دعم ورعاية حكومتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها في كافة أنحاء الوطن.



وعبر "أبوهادي" عن شكره لمقام وزارة التعليم وللدكتور قران على الدعم الكبير الذي تجده تلك المدارس والاهتمام البالغ الذي تحظى به، مبينًا أن الزيارة جاءت للوقوف ميدانيًا على انتظام الطلاب وسير الدراسة في جميع الفترات الدراسية، وذلك بعد تطبيق نظام الحصة الكاملة والدوام.



وأضاف أن المشاريع الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئات التعليمية والاستغناء عن العديد من الفترات الدراسية المعمول بها حاليًا، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا موفقًا.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 07:26 PM

"أبو هادي" عن دوام مدارس الحد الجنوبي: مصلحة الطالب أولاً خلال تفقده اليوم لانطلاق الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد





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أكد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن مدارس التوأمة بالحد الجنوبي تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة، في مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي.



وقال إنه لذلك جاء توجيه من وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440/1441هـ، وهو طبقه تعليم جازان ووضع الخطط المناسبة لنجاحه بمشيئة الله.



وأكد خلال تفقده اليوم لانطلاق الدراسة مع بداية العام الدراسي 1440/ 1441هـ في مدارس الحد الجنوبي بقطاعات العارضة وصامطة بحضور مدير مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات الحد الجنوبي بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران، أن مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تحظى بمتابعة الوزارة لكافة خططها وبرامجها عبر الزيارات الميدانية والخطابات الرسمية التي توضح الخطط المناسبة لكل مرحلة.



وبين أن التحديات أو المعوقات لا يمكن أن تقف حائلاً أمام طموحات الأجيال التعليمية وتسابقها لتحقيق آمالها وطموحاتها في ظل دعم ورعاية حكومتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها في كافة أنحاء الوطن.



وعبر "أبوهادي" عن شكره لمقام وزارة التعليم وللدكتور قران على الدعم الكبير الذي تجده تلك المدارس والاهتمام البالغ الذي تحظى به، مبينًا أن الزيارة جاءت للوقوف ميدانيًا على انتظام الطلاب وسير الدراسة في جميع الفترات الدراسية، وذلك بعد تطبيق نظام الحصة الكاملة والدوام.



وأضاف أن المشاريع الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئات التعليمية والاستغناء عن العديد من الفترات الدراسية المعمول بها حاليًا، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا موفقًا.