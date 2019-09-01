النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبو هادي" عن دوام مدارس الحد الجنوبي: مصلحة الطالب أولاً

خلال تفقده اليوم لانطلاق الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد

أكد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن مدارس التوأمة بالحد الجنوبي تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة، في مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

وقال إنه لذلك جاء توجيه من وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440/1441هـ، وهو طبقه تعليم جازان ووضع الخطط المناسبة لنجاحه بمشيئة الله.

وأكد خلال تفقده اليوم لانطلاق الدراسة مع بداية العام الدراسي 1440/ 1441هـ في مدارس الحد الجنوبي بقطاعات العارضة وصامطة بحضور مدير مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات الحد الجنوبي بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران، أن مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تحظى بمتابعة الوزارة لكافة خططها وبرامجها عبر الزيارات الميدانية والخطابات الرسمية التي توضح الخطط المناسبة لكل مرحلة.

وبين أن التحديات أو المعوقات لا يمكن أن تقف حائلاً أمام طموحات الأجيال التعليمية وتسابقها لتحقيق آمالها وطموحاتها في ظل دعم ورعاية حكومتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها في كافة أنحاء الوطن.

وعبر "أبوهادي" عن شكره لمقام وزارة التعليم وللدكتور قران على الدعم الكبير الذي تجده تلك المدارس والاهتمام البالغ الذي تحظى به، مبينًا أن الزيارة جاءت للوقوف ميدانيًا على انتظام الطلاب وسير الدراسة في جميع الفترات الدراسية، وذلك بعد تطبيق نظام الحصة الكاملة والدوام.

وأضاف أن المشاريع الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئات التعليمية والاستغناء عن العديد من الفترات الدراسية المعمول بها حاليًا، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا موفقًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أبو هادي" عن دوام مدارس الحد الجنوبي: مصلحة الطالب أولاً
سبق

أكد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن مدارس التوأمة بالحد الجنوبي تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة، في مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

وقال إنه لذلك جاء توجيه من وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440/1441هـ، وهو طبقه تعليم جازان ووضع الخطط المناسبة لنجاحه بمشيئة الله.

وأكد خلال تفقده اليوم لانطلاق الدراسة مع بداية العام الدراسي 1440/ 1441هـ في مدارس الحد الجنوبي بقطاعات العارضة وصامطة بحضور مدير مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات الحد الجنوبي بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران، أن مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تحظى بمتابعة الوزارة لكافة خططها وبرامجها عبر الزيارات الميدانية والخطابات الرسمية التي توضح الخطط المناسبة لكل مرحلة.

وبين أن التحديات أو المعوقات لا يمكن أن تقف حائلاً أمام طموحات الأجيال التعليمية وتسابقها لتحقيق آمالها وطموحاتها في ظل دعم ورعاية حكومتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها في كافة أنحاء الوطن.

وعبر "أبوهادي" عن شكره لمقام وزارة التعليم وللدكتور قران على الدعم الكبير الذي تجده تلك المدارس والاهتمام البالغ الذي تحظى به، مبينًا أن الزيارة جاءت للوقوف ميدانيًا على انتظام الطلاب وسير الدراسة في جميع الفترات الدراسية، وذلك بعد تطبيق نظام الحصة الكاملة والدوام.

وأضاف أن المشاريع الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئات التعليمية والاستغناء عن العديد من الفترات الدراسية المعمول بها حاليًا، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا موفقًا.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
07:26 PM

"أبو هادي" عن دوام مدارس الحد الجنوبي: مصلحة الطالب أولاً

خلال تفقده اليوم لانطلاق الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد

A A A
فهد كاملي - جازان
0
1,412

أكد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن مدارس التوأمة بالحد الجنوبي تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة، في مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

وقال إنه لذلك جاء توجيه من وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440/1441هـ، وهو طبقه تعليم جازان ووضع الخطط المناسبة لنجاحه بمشيئة الله.

وأكد خلال تفقده اليوم لانطلاق الدراسة مع بداية العام الدراسي 1440/ 1441هـ في مدارس الحد الجنوبي بقطاعات العارضة وصامطة بحضور مدير مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات الحد الجنوبي بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران، أن مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تحظى بمتابعة الوزارة لكافة خططها وبرامجها عبر الزيارات الميدانية والخطابات الرسمية التي توضح الخطط المناسبة لكل مرحلة.

وبين أن التحديات أو المعوقات لا يمكن أن تقف حائلاً أمام طموحات الأجيال التعليمية وتسابقها لتحقيق آمالها وطموحاتها في ظل دعم ورعاية حكومتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها في كافة أنحاء الوطن.

وعبر "أبوهادي" عن شكره لمقام وزارة التعليم وللدكتور قران على الدعم الكبير الذي تجده تلك المدارس والاهتمام البالغ الذي تحظى به، مبينًا أن الزيارة جاءت للوقوف ميدانيًا على انتظام الطلاب وسير الدراسة في جميع الفترات الدراسية، وذلك بعد تطبيق نظام الحصة الكاملة والدوام.

وأضاف أن المشاريع الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئات التعليمية والاستغناء عن العديد من الفترات الدراسية المعمول بها حاليًا، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا موفقًا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,735
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,326
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,256
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,605

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة