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تايلاند تسجّل سبع حالات إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة 3119 حالة والوفيات 58

سجّلت تايلاند اليوم الإثنين سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات، وتم اكتشاف الحالات الجديدة بين أشخاص في الحجر الصحي، في استمرار لعدم ظهور عدوى محلية على مدى أسبوعين.

ووفق "رويترز"، قال متحدث باسم مركز إدارة أزمة مرض كوفيد-19، إن تايلاند سجّلت 77 حالة خلال الأربعة عشر يوماً الماضية وتم احتواؤها كلها بعد أن جاءت من الخارج.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة 3119 حالة، في حين يبلغ عدد الوفيات 58.

تايلاند فيروس كورونا الجديد

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تايلاند تسجّل سبع حالات إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
سبق

سجّلت تايلاند اليوم الإثنين سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات، وتم اكتشاف الحالات الجديدة بين أشخاص في الحجر الصحي، في استمرار لعدم ظهور عدوى محلية على مدى أسبوعين.

ووفق "رويترز"، قال متحدث باسم مركز إدارة أزمة مرض كوفيد-19، إن تايلاند سجّلت 77 حالة خلال الأربعة عشر يوماً الماضية وتم احتواؤها كلها بعد أن جاءت من الخارج.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة 3119 حالة، في حين يبلغ عدد الوفيات 58.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
10:47 AM

تايلاند تسجّل سبع حالات إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة 3119 حالة والوفيات 58

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت تايلاند اليوم الإثنين سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات، وتم اكتشاف الحالات الجديدة بين أشخاص في الحجر الصحي، في استمرار لعدم ظهور عدوى محلية على مدى أسبوعين.

ووفق "رويترز"، قال متحدث باسم مركز إدارة أزمة مرض كوفيد-19، إن تايلاند سجّلت 77 حالة خلال الأربعة عشر يوماً الماضية وتم احتواؤها كلها بعد أن جاءت من الخارج.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة 3119 حالة، في حين يبلغ عدد الوفيات 58.

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