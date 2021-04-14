النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف": مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور المعلمين والإداريين في المدارس الأهلية

بالإضافة إلى جميع الوظائف في كل المنشآت.. دعم المبادرة يصل لـ50% من الأجر

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن مبادرة "دعم التوظيف"، تدعم أجور السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بالقطاع الخاص من معلمين ومعلمات وإداريين، بالإضافة إلى جميع الوظائف في كل المنشآت؛ حيث يصل دعم المبادرة إلى 50% من الأجر الشهري للموظف.

ويمكن للمدارس الأهلية وكافة منشآت القطاع الخاص، الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي؛ حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين؛ على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل من الفئات المذكورة؛ على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وتستطيع المنشآت التسجيل إلكترونيًّا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قِبَل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور المعلمين والإداريين في المدارس الأهلية
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن مبادرة "دعم التوظيف"، تدعم أجور السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بالقطاع الخاص من معلمين ومعلمات وإداريين، بالإضافة إلى جميع الوظائف في كل المنشآت؛ حيث يصل دعم المبادرة إلى 50% من الأجر الشهري للموظف.

ويمكن للمدارس الأهلية وكافة منشآت القطاع الخاص، الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي؛ حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين؛ على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل من الفئات المذكورة؛ على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وتستطيع المنشآت التسجيل إلكترونيًّا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قِبَل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:37 AM

"هدف": مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور المعلمين والإداريين في المدارس الأهلية

بالإضافة إلى جميع الوظائف في كل المنشآت.. دعم المبادرة يصل لـ50% من الأجر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,174

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن مبادرة "دعم التوظيف"، تدعم أجور السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بالقطاع الخاص من معلمين ومعلمات وإداريين، بالإضافة إلى جميع الوظائف في كل المنشآت؛ حيث يصل دعم المبادرة إلى 50% من الأجر الشهري للموظف.

ويمكن للمدارس الأهلية وكافة منشآت القطاع الخاص، الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي؛ حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين؛ على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل من الفئات المذكورة؛ على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وتستطيع المنشآت التسجيل إلكترونيًّا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قِبَل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,206
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,469
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,043
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,252

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة