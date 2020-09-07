ماذا عن الفجر وسخونة المياه بالأنابيب؟.. "المسند": هذه "خصائص سبتمبر"

قال: الخريف دخل أمس مع نوء الجبهة ويل في 22 سبتمبر وفق حركة الأرض

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: "عادة في #سبتمبر درجة الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضًا".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "يراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلًا، وفجرًا تكون الأجواء منعشة".

وكشف "المسند"، أن فصل #الخريف دخل يوم أمس الأحد مع دخول نوء الجبهة وفقًا لحساب النجوم؛ بينما وفقًا لحركة الأرض حول الشمس يدخل فصل الخريف في 22 سبتمبر.