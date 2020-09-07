ماذا عن الفجر وسخونة المياه بالأنابيب؟.. "المسند": هذه "خصائص سبتمبر"
قال: الخريف دخل أمس مع نوء الجبهة ويل في 22 سبتمبر وفق حركة الأرض
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: "عادة في #سبتمبر درجة الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضًا".
وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "يراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلًا، وفجرًا تكون الأجواء منعشة".
وكشف "المسند"، أن فصل #الخريف دخل يوم أمس الأحد مع دخول نوء الجبهة وفقًا لحساب النجوم؛ بينما وفقًا لحركة الأرض حول الشمس يدخل فصل الخريف في 22 سبتمبر.
ماذا عن الفجر وسخونة المياه بالأنابيب؟.. "المسند": هذه "خصائص سبتمبر"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-07
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: "عادة في #سبتمبر درجة الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضًا".
وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "يراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلًا، وفجرًا تكون الأجواء منعشة".
وكشف "المسند"، أن فصل #الخريف دخل يوم أمس الأحد مع دخول نوء الجبهة وفقًا لحساب النجوم؛ بينما وفقًا لحركة الأرض حول الشمس يدخل فصل الخريف في 22 سبتمبر.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
10:15 AM
ماذا عن الفجر وسخونة المياه بالأنابيب؟.. "المسند": هذه "خصائص سبتمبر"
قال: الخريف دخل أمس مع نوء الجبهة ويل في 22 سبتمبر وفق حركة الأرض
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: "عادة في #سبتمبر درجة الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضًا".
وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "يراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلًا، وفجرًا تكون الأجواء منعشة".
وكشف "المسند"، أن فصل #الخريف دخل يوم أمس الأحد مع دخول نوء الجبهة وفقًا لحساب النجوم؛ بينما وفقًا لحركة الأرض حول الشمس يدخل فصل الخريف في 22 سبتمبر.