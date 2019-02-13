النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. السفير الصيني لـ"سبق": وفيات "كورونا" ستنخفض بصورة أكبر

قال: نسبتها للفيروس الجديد حوالي 2% وهذا يعتبر مستوىً منخفضاً

أعرب السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ لـ"سبق" عن تفاؤله بأن نسبة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد ستنخفض بصورة أكبر في المستقبل.

وأشار في رده على "سبق" إلى أن هناك تضخيماً إعلامياً بهذا المرض: "إن نسبة الوفيات لفيروس كورونا الجديد حوالي 2% وهذا يعتبر مستوىً منخفضاً".

وأضاف: "هذا الفيروس جديد، وفي بدايات ظهوره وانتشاره، وبالتالي هناك صعوبة في اكتشاف وتشخيص وعلاج هذا المرض بصورة كاملة".

وأكد في كلمته في حفل مراسم توقيع مساهمة المملكة العربية لدعم جمهورية الصين الشعبية لمكافحة فيروس كورونا- كوفيد 19 بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هناك مؤشرات إيجابية في الوضع الحالي للفيروس، حيث ظلت نسبة الوفيات لفيروس "كورونا" الجديد حوالي 2% الذي يعتبر مستوىً منخفضاً، وقد بدأ عدد الحالات المؤكدة يتدنى في جميع أنحاء الصين، ما عدا مقاطعة هوبي، وذلك يدل على أن الفيروس تحت السيطرة عليه، ويمكن مكافحته، منوهًا بأنه تحت دعم المملكة والمجتمع الدولي سنحظى بكل تأكيد بالانتصار النهائي في مكافحة الوباء.

السفير الصيني تشن وي تشينغ فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. السفير الصيني لـ"سبق": وفيات "كورونا" ستنخفض بصورة أكبر
سبق

أعرب السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ لـ"سبق" عن تفاؤله بأن نسبة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد ستنخفض بصورة أكبر في المستقبل.

وأشار في رده على "سبق" إلى أن هناك تضخيماً إعلامياً بهذا المرض: "إن نسبة الوفيات لفيروس كورونا الجديد حوالي 2% وهذا يعتبر مستوىً منخفضاً".

وأضاف: "هذا الفيروس جديد، وفي بدايات ظهوره وانتشاره، وبالتالي هناك صعوبة في اكتشاف وتشخيص وعلاج هذا المرض بصورة كاملة".

وأكد في كلمته في حفل مراسم توقيع مساهمة المملكة العربية لدعم جمهورية الصين الشعبية لمكافحة فيروس كورونا- كوفيد 19 بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هناك مؤشرات إيجابية في الوضع الحالي للفيروس، حيث ظلت نسبة الوفيات لفيروس "كورونا" الجديد حوالي 2% الذي يعتبر مستوىً منخفضاً، وقد بدأ عدد الحالات المؤكدة يتدنى في جميع أنحاء الصين، ما عدا مقاطعة هوبي، وذلك يدل على أن الفيروس تحت السيطرة عليه، ويمكن مكافحته، منوهًا بأنه تحت دعم المملكة والمجتمع الدولي سنحظى بكل تأكيد بالانتصار النهائي في مكافحة الوباء.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
03:30 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
04:05 PM

شاهد.. السفير الصيني لـ"سبق": وفيات "كورونا" ستنخفض بصورة أكبر

قال: نسبتها للفيروس الجديد حوالي 2% وهذا يعتبر مستوىً منخفضاً

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
950

أعرب السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ لـ"سبق" عن تفاؤله بأن نسبة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد ستنخفض بصورة أكبر في المستقبل.

وأشار في رده على "سبق" إلى أن هناك تضخيماً إعلامياً بهذا المرض: "إن نسبة الوفيات لفيروس كورونا الجديد حوالي 2% وهذا يعتبر مستوىً منخفضاً".

وأضاف: "هذا الفيروس جديد، وفي بدايات ظهوره وانتشاره، وبالتالي هناك صعوبة في اكتشاف وتشخيص وعلاج هذا المرض بصورة كاملة".

وأكد في كلمته في حفل مراسم توقيع مساهمة المملكة العربية لدعم جمهورية الصين الشعبية لمكافحة فيروس كورونا- كوفيد 19 بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هناك مؤشرات إيجابية في الوضع الحالي للفيروس، حيث ظلت نسبة الوفيات لفيروس "كورونا" الجديد حوالي 2% الذي يعتبر مستوىً منخفضاً، وقد بدأ عدد الحالات المؤكدة يتدنى في جميع أنحاء الصين، ما عدا مقاطعة هوبي، وذلك يدل على أن الفيروس تحت السيطرة عليه، ويمكن مكافحته، منوهًا بأنه تحت دعم المملكة والمجتمع الدولي سنحظى بكل تأكيد بالانتصار النهائي في مكافحة الوباء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,563
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,473
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,223
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,677

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة