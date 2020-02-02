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"الغامدي": بدء قبول طلبات دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية بمكة

وفق الاشتراطات.. يستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي عن بدء قبول طلبات دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بمنطقة مكة المكرمة وفق الاشتراطات التي تحددها الوزارة، يأتي ذلك الدعم انطلاقًا من "رؤية 2030" وللمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، من خلال رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، والذي يهدف إلى زيادة دخل صغار المنتجين (مزارعين، صيادين، نحالين) وتحسين القدرة الشرائية للأسر الريفية .
وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في منطقة مكة المكرمة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.
وأضاف: من ضمن البرامج المدعومة في منطقة مكة المكرمة "البرنامج الذي يهدف لتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد"، حيث يستهدف زيادة الإنتاج الحالي، إضافة إلى برنامج لتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه (الرمان، التين، العنب)، ويهدف هذا البرنامج إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتطوير الأنظمة التقليدية لزيادة الإنتاج .

وإشار إلى أن البرنامج يسعى لدعم القطاع الريفي في مجال الزراعة البعلية، فالزراعة البعلية أو الزراعة المطرية، هي أحد أنواع الزراعة، والتي تعتمد على مياه الأمطار بشكل أساسي، وذلك لتزويد المحاصيل باحتياجاتها المائية مثل (الدخن ، السمسم، الذرة).

وأكد الغامدي أن البرنامج يستهدف، تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، لتغطية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير وظائف للسعوديين ودعم تشغيل المنشآت الصغيرة في القطاع السمكي وبرنامج تطوير تربية النحل وإنتاج العسل.

وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج التنمية الريفية الزراعية بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغامدي": بدء قبول طلبات دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية بمكة
سبق

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي عن بدء قبول طلبات دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بمنطقة مكة المكرمة وفق الاشتراطات التي تحددها الوزارة، يأتي ذلك الدعم انطلاقًا من "رؤية 2030" وللمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، من خلال رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، والذي يهدف إلى زيادة دخل صغار المنتجين (مزارعين، صيادين، نحالين) وتحسين القدرة الشرائية للأسر الريفية .
وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في منطقة مكة المكرمة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.
وأضاف: من ضمن البرامج المدعومة في منطقة مكة المكرمة "البرنامج الذي يهدف لتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد"، حيث يستهدف زيادة الإنتاج الحالي، إضافة إلى برنامج لتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه (الرمان، التين، العنب)، ويهدف هذا البرنامج إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتطوير الأنظمة التقليدية لزيادة الإنتاج .

وإشار إلى أن البرنامج يسعى لدعم القطاع الريفي في مجال الزراعة البعلية، فالزراعة البعلية أو الزراعة المطرية، هي أحد أنواع الزراعة، والتي تعتمد على مياه الأمطار بشكل أساسي، وذلك لتزويد المحاصيل باحتياجاتها المائية مثل (الدخن ، السمسم، الذرة).

وأكد الغامدي أن البرنامج يستهدف، تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، لتغطية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير وظائف للسعوديين ودعم تشغيل المنشآت الصغيرة في القطاع السمكي وبرنامج تطوير تربية النحل وإنتاج العسل.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
03:19 PM

"الغامدي": بدء قبول طلبات دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية بمكة

وفق الاشتراطات.. يستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك

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عبدالله الراجحي - جدة
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أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي عن بدء قبول طلبات دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بمنطقة مكة المكرمة وفق الاشتراطات التي تحددها الوزارة، يأتي ذلك الدعم انطلاقًا من "رؤية 2030" وللمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، من خلال رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، والذي يهدف إلى زيادة دخل صغار المنتجين (مزارعين، صيادين، نحالين) وتحسين القدرة الشرائية للأسر الريفية .
وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في منطقة مكة المكرمة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.
وأضاف: من ضمن البرامج المدعومة في منطقة مكة المكرمة "البرنامج الذي يهدف لتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد"، حيث يستهدف زيادة الإنتاج الحالي، إضافة إلى برنامج لتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه (الرمان، التين، العنب)، ويهدف هذا البرنامج إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتطوير الأنظمة التقليدية لزيادة الإنتاج .

وإشار إلى أن البرنامج يسعى لدعم القطاع الريفي في مجال الزراعة البعلية، فالزراعة البعلية أو الزراعة المطرية، هي أحد أنواع الزراعة، والتي تعتمد على مياه الأمطار بشكل أساسي، وذلك لتزويد المحاصيل باحتياجاتها المائية مثل (الدخن ، السمسم، الذرة).

وأكد الغامدي أن البرنامج يستهدف، تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، لتغطية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير وظائف للسعوديين ودعم تشغيل المنشآت الصغيرة في القطاع السمكي وبرنامج تطوير تربية النحل وإنتاج العسل.

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