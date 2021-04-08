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"التجارة" تحيل مخالفات 7 من مشاهير سناب شات للداخلية.. لم يستشعروا المسؤولية وكسروا القرارات الحكومية

"التجارة" تحيل مخالفات 7 من مشاهير سناب شات للداخلية.. لم يستشعروا المسؤولية وكسروا القرارات الحكومية

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن العقوبات التي فرضتها وزارة التجارة على سبع منشآت تجارية، وإحالتها سبعة معلنين عبر"سناب شات"، (أربع نساء، وثلاثة رجال)، إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.
ووفقًا لمصادر "سبق"، ارتكبت المخالفات بعد تحذير وزارة التجارة من أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة.
وتشير المعلومات إلى أن المنشآت والمعلنين لم يلتزموا وزاروا المنشآت وهي محل للساعات ومعرض أزياء ومطعمين ومحل صيانة سيارات ومحل للأثاث.
وأكدت المصادر أن وزارة التجارة رفعت المخالفات بشكل مباشر لوزارة الداخلية، نظراً لمخالفة المعلنين وعدم استشعارهم للمسؤولية وعدم التزامهم بالقرارات الحكومية الهادفة للحفاظ على صحة المجتمع.
يشار إلى أن وزارة التجارة تواصل رصدها لأي مخالفات وأكدت أنها سترفع بشكل مباشر لوزارة الداخلية عن المخالفين، وذلك للحد من المخالفات التي تتسبب في انتشار وتفشي فيروس كورونا.

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"التجارة" تحيل مخالفات 7 من مشاهير سناب شات للداخلية.. لم يستشعروا المسؤولية وكسروا القرارات الحكومية
سبق

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن العقوبات التي فرضتها وزارة التجارة على سبع منشآت تجارية، وإحالتها سبعة معلنين عبر"سناب شات"، (أربع نساء، وثلاثة رجال)، إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.
ووفقًا لمصادر "سبق"، ارتكبت المخالفات بعد تحذير وزارة التجارة من أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة.
وتشير المعلومات إلى أن المنشآت والمعلنين لم يلتزموا وزاروا المنشآت وهي محل للساعات ومعرض أزياء ومطعمين ومحل صيانة سيارات ومحل للأثاث.
وأكدت المصادر أن وزارة التجارة رفعت المخالفات بشكل مباشر لوزارة الداخلية، نظراً لمخالفة المعلنين وعدم استشعارهم للمسؤولية وعدم التزامهم بالقرارات الحكومية الهادفة للحفاظ على صحة المجتمع.
يشار إلى أن وزارة التجارة تواصل رصدها لأي مخالفات وأكدت أنها سترفع بشكل مباشر لوزارة الداخلية عن المخالفين، وذلك للحد من المخالفات التي تتسبب في انتشار وتفشي فيروس كورونا.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
07:25 PM

"التجارة" تحيل مخالفات 7 من مشاهير سناب شات للداخلية.. لم يستشعروا المسؤولية وكسروا القرارات الحكومية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
27,116

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن العقوبات التي فرضتها وزارة التجارة على سبع منشآت تجارية، وإحالتها سبعة معلنين عبر"سناب شات"، (أربع نساء، وثلاثة رجال)، إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.
ووفقًا لمصادر "سبق"، ارتكبت المخالفات بعد تحذير وزارة التجارة من أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة.
وتشير المعلومات إلى أن المنشآت والمعلنين لم يلتزموا وزاروا المنشآت وهي محل للساعات ومعرض أزياء ومطعمين ومحل صيانة سيارات ومحل للأثاث.
وأكدت المصادر أن وزارة التجارة رفعت المخالفات بشكل مباشر لوزارة الداخلية، نظراً لمخالفة المعلنين وعدم استشعارهم للمسؤولية وعدم التزامهم بالقرارات الحكومية الهادفة للحفاظ على صحة المجتمع.
يشار إلى أن وزارة التجارة تواصل رصدها لأي مخالفات وأكدت أنها سترفع بشكل مباشر لوزارة الداخلية عن المخالفين، وذلك للحد من المخالفات التي تتسبب في انتشار وتفشي فيروس كورونا.

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