الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية مسيرة.. والبحرية تتوعد وتحذّر

المسماري: الحل العسكري جاهز لكون المليشيات لا تحترم المبادرات

أعلنت غرفة العمليات الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي اليوم، إسقاط طائرة تركية مسيرة في مدينة سرت.

وقالت الغرفة: إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة استطلاع تركية وقامت بإسقاطها في الساحل الغربي لمدينة سرت.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي أن محاور مدينتي سرت والجفرة، تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية، مجددًا التأكيد على استعداد قوات الجيش لأي مواجهة عسكرية محتملة.

وعدت بحرية الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء، باستهداف أي قطعة معادية تدخل المياه الإقليمية لبلاده؛ مؤكدًا وجود كل الإمكانيات التي تتيح تحقيق ذلك، وحذّر تركيا من الاقتراب.

وقال العقيد أبو بكر البدري مدير مكتب التوجيه المعنوي في رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في مؤتمر صحفي: "سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".

وأضاف: "لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا".

وجاءت تصريحات البدري خلال مؤتمر صحفي مشترك في بنغازي مع اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي.

وقال المسماري: إن الجيش أبدى احترامًا للمبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والتزمنا بها منذ الشهر الماضي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الحل العسكري جاهز بقوة لكون المليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات".

وأضاف أن محاور سرت والجفرة تم تحصينها بقوة الفترة الماضية.

وشدد على أنه تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش الليبي من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية.

وجدد تأكيده على أن الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة والمجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.